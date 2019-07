Marco Kroon hield ‘blijvend letsel’ aan arrestatie over

Na afloop van de rechtszitting in Arnhem speelt majoor Marco Kroon nog eens na hoe de agenten hem behandelden bij zijn arrestatie tijdens het carnaval in Den Bosch. „Ik was zo geboeid”, zegt Kroon en drukt zijn armen langs zijn lichaam. „Toen begon een agent te draaien aan de boeien en dat deed erg pijn. Ik denk dat ik als een reflex op de pijnprikkel mijn hoofd heb gedraaid – zó”. Hij rukt zijn hoofd naar rechts.

Die hoofdbeweging was volgens het Openbaar Ministerie (OM) een kopstoot, die Kroon uitdeelde aan een politie-agent . Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, moest zich daarom gisteren verantwoorden in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem, op verdenking van mishandeling. Daarnaast zou Kroon ook een vrouwelijke agent zijn geslachtsdeel hebben laten zien en zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere vrouwelijke agent.

Deze dingen zouden zijn gebeurd in de vroege ochtend van 3 maart, toen Kroon werd betrapt op wildplassen en uiteindelijk gearresteerd. De arrestatie leidde tot veel publiciteit en het ministerie van Defensie schorste hem. Kroon onthield zich van commentaar – tot gisteren.

Nog voor de zitting verschijnt Kroon in het gerechtsgebouw – in burgerkleding en zeer strijdbaar. Ja, hij heeft staan plassen waar het niet mocht: „Op het plein waren 5.000, 6.000 mensen en misschien drie wc’s”, maar de andere aantijgingen ontkent hij ten stelligste. Met zijn advocaten, het echtpaar Knoops, heeft hij dan ook de tegenaanval gekozen. Hij heeft bij Defensie bezwaar ingediend tegen zijn schorsing en aangifte gedaan tegen de politie wegens mishandeling met letsel tot gevolg.

Last met opdrukken

Op dat letsel geeft advocaat Geert-Jan Knoops nog toelichting. Een flinke tijd na de arrestatie had Kroon nog last van zijn hand, waarop hij besloot om de kapitein-arts van het leger te bezoeken. Die liet een röntgenfoto maken en stelde blijvend letsel aan de hand vast. „Kroon heeft nog altijd pijn bij het sporten, bij het opdrukken.”

Om vast te stellen wat er is gebeurd, hangt mogelijk veel af van camera-beelden, gemaakt met een bodycam. Die beelden ondersteunen volgens het OM de verklaringen van de agenten, maar uit het dossier blijkt dat de opsporingsambtenaar een selectie heeft gemaakt. De rechter bepaalt dat het OM heel precies moet uitzoeken hoe die selectie heeft plaatsgehad.

Het is een kleine overwinning voor de verdediging, die ook andere verzoeken ingewilligd ziet. De zaak wordt aangehouden om vier deskundigen voor de verdediging de tijd te geven om hun rapporten te maken en wordt straks behandeld door een meervoudige kamer. De rechter wil alleen nog van Kroon weten hoe het komt dat hij zich eerst bij de politie niet veel kon herinneren van de vermeende kopstoot („Als ik dat heb gedaan, dan schaam ik me diep”, zou hij hebben gezegd.) en daar later een gedetailleerde verklaring over aflegde. Kroon: „Ik was dronken en dan herinner ik vaak dingen niet. Toen ik thuis kwam liet mijn vrouw de beelden zien die zij gemaakt had met haar telefoon. Toen kwam alles terug.”