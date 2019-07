Identitaire Beweging in Duitsland bestempeld als extreem-rechts

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV heeft de Identitaire Beweging Duitsland (IBD) op de lijst van extreem-rechtse groeperingen gezet. Dit betekent dat de beweging, met naar schatting 600 aanhangers in Duitsland, intensiever en met verdergaande opsporingsmethoden in de gaten kan worden gehouden.

De BfV laat in een verklaring weten dat de ideeën en doelen van de Identitaire Beweging „niet verenigbaar zijn met de Duitse grondwet”. De beweging staat een witte, homogene samenleving voor en wil bijvoorbeeld burgers van niet-westerse afkomst democratische rechten ontzeggen.

Moord CDU-politicus

Na de moord op politicus Walter Lübcke, begin juni van dit jaar, ligt extreem-rechts in Duitsland onder het vergrootglas. De CDU-politicus, die in 2015 zijn steun had uitgesproken voor Merkels ruimhartige vluchtelingenbeleid, werd van dichtbij doodgeschoten bij zijn huis.

De politie kwam via een DNA-spoor op de kleding van Lübcke bij Stephan E. uit, een rechts-extremist die banden heeft en had met diverse groeperingen. Over banden van E. met de Identitaire Beweging is vooralsnog niets bekend.

Lees ook: Rechts-radicalen trainen in Frankrijk voor ‘nieuwe burgeroorlog’

Nederlandse zusterorganisatie

De IBD bestaat sinds 2012 en stond al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van de Duitse autoriteiten. De groepering heeft zusterorganisaties in meerdere Europese landen.

Ook in Nederland volgt veiligheidsdienst AIVD de activiteiten van de beweging nauwlettend. Identitair Verzet, zoals de naam hier luidt, trok in het verleden aandacht met bezettingen en het ophangen van anti-islamspandoeken op moskeeën en islamitische scholen. Ook organiseert zij kampen voor aanhangers, waar onder andere fysieke gevechtstrainingen worden gegeven. In rapporten van de AIVD wordt Identitair Verzet in Nederland gerekend tot de extreem-rechtse scene. Het heeft naar schatting enkele tientallen aanhangers.