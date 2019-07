Hiphoptentoonstelling: rapperoutfits als haute couture

Mode Street Dreams, t/m 15/9 in Kunsthal, Rotterdam. Inl: kunsthal.nl ●●●●●

De meeste musea zouden een tentoonstelling over de invloed van hiphop op mode inrichten met foto’s, videoclips en kledingstukken uit de hiphopcultuur door de jaren heen, aangevuld met designerstukken die zijn beïnvloed door die cultuur. Bekende voorbeelden van zulke stukken zijn de ‘hiphop’-kettingen van Chanel uit 1991 en de collectie die Gucci onlangs maakte in samenwerking met Dapper Dan, de hiphopcouturier uit Harlem. Die maakte in de jaren tachtig naam door logo’s van bekende merken op zijn eigen kledingontwerpen te zetten. Street Dreams in de Rotterdamse Kunsthal doet het anders. De tentoonstelling is mede samengesteld door Lee Stuart van het Amsterdamse modelabel Patta en het Rotterdamse HipHopHuis, een stichting die hiphopcursussen aanbiedt en evenementen organiseert.

Dapper Dan komt inderdaad voor op de tentoonstelling. Op de expositie hangt een aantal foto’s van hiphopartiesten uit de jaren tachtig en negentig gekleed in zijn ontwerpen, al staat zijn naam daar niet bij. Die is alleen te lezen in een van de zaalteksten. Kledingstukken van Dapper Dan ontbreken ook op de tentoonstelling. Er zijn überhaupt weinig modeobjecten te zien: een paar schoenen van het Nederlandse sneakermerk Filling Pieces, een petje en T-shirt van het Amerikaanse in hiphop- en skateboardkleding gespecialiseerde merk Supreme – met, in de geest van Dapper Dan, het logo van luxemerk Louis Vuitton erop. De Franse modegigant eiste in eerste instantie dat de spullen uit de handel zouden worden gehaald, maar ging in 2017 een zeer succesvolle samenwerking aan met het merk voor streetwear.

Obama glas-in-lood

In plaats van kledingstukken zijn in de tentoonstelling vooral veel films en foto’s te zien. Street Dreams begint met een speciaal voor de tentoonstelling gemaakte video van regisseur Victor D. Ponten, bekend van de succesvolle Nederlandse film Rabat (2011). Zijn werk toont zestig Rotterdammers, gekleed in outfits die de geschiedenis van streetwear en hiphopmode symboliseren.

Het verrassendste deel is ‘The Gallery’, waarin door de hiphopstijl geïnspireerde beeldende kunst is te zien. Daar zit fotografie bij – van onder meer Dana Lixenberg en Janette Beckman – maar ook schilderijen en beelden, zoals de drie met bladgoud bedekte beelden van hoofden van zwarte mannen door Thomas J. Price. Van Kehinde Wiley, die het officiële portret van Barack Obama schilderde, is een glas-in-loodraam getiteld Saint Amelie opgesteld. Daarop is een in streetwear geklede zwarte jongeman als heilige afgebeeld, een verwijzing naar het werk van de Franse kunstenaar Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867). Het werk plaatst jonge zwarte mannen op een voetstuk.

Street Dreams is geen heel grote expositie en verre van compleet. Toch weet het een goed en breed beeld te geven van een cultuur die nog altijd een gigantisch stempel drukt op mode en muziek.