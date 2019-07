Het gekibbel van Dijkstra en Ducrot

‘Hoe lang duurt de Tour nog”, zag ik iemand vragen op Twitter, „Ik vraag dit voor mijn huwelijk.” Ik vond dat rijkelijk vroeg, de drie mooiste weken van het jaar zijn net vijf dagen bezig en we zitten nog in de fase waarin een door het peloton waaiende parasol het hoogtepunt van een etappe kan zijn. De grootste attractie van de uitzendingen is nu ook niet de sport, maar vooral de variant op Bergmans Scènes uit een huwelijk waar de trouwe Tourkijker op wordt getrakteerd.

Het gaat hier om het huwelijk van Herbert en Maarten. Ze zijn al een jaar of vijftien samen. Herbert is een ernstige noorderling, een man die van structuren houdt en graag orde schept: het type echtgenoot dat weet wat de efficiëntste manier is om een afwasmachine in te ruimen. Zijn partner is Maarten, een man met belangstelling voor psychologie, die soms afgeleid raakt door zijn belangstelling voor zijn eigen verhalen.

Nee, in werkelijkheid zijn ze niet getrouwd (al weet je bij wielrennen nooit wat zich achter de schermen afspeelt). Maar als je naar de NOS-commentatoren Herbert Dijkstra en Maarten Ducrot luistert, voelt het of je op een feestje bij een echtpaar bent gaan staan dat met grote routine elkaar vliegen afvangt. Waarbij de vraag is of je hier te maken hebt met een naderende relatiecrisis of dat dit openlijke gekibbel juist het hart van het huwelijk vormt.

Feit is dat de amusementswaarde hoog is. Dijkstra en Ducrot zijn ook dit jaar weer geweldig op dreef. Zaterdag was er meteen een hoogtepunt, kort nadat Mike Teunissen, als eerste Nederlander in dertig jaar, de gele trui had veroverd. Dijkstra, een man opgetrokken uit feiten als bakstenen, stak van wal. „De gele trui. Na Wim van Est, Wout Wagtmans, Gerrit Voorting, Ab Geldermans, Jan Janssen…” Daar ergens voorvoelde Ducrot wat hem (én de kijker) boven het hoofd hing: „Zeg, je gaat ze toch niet allemaal opnoemen, hè.” Dijkstra ging onverstoorbaar verder, tot hij bij Erik Breukink de finish van zijn gele opsomming bereikte.

Een naderende relatiecrisis of vormt dit openlijke gekibbel juist het hart van hun huwelijk?

Ducrot zet Dijkstra regelmatig op zijn plaats. Als Dijkstra vertelt dat de Superconfex-ploeg de laatste was die de eerste twee etappes van een Tour won, in 1987, zegt Ducrot snel dat hij toen in die ploeg zat. Als Dijkstra woensdag in de Vogezen uitweidt over de moeilijkheid van afdalen door een bos wegens de afwisseling van licht en schaduw, vraag Ducrot waarom hij dat vertelt. Even later, als de renners door de schaduwen naar beneden flitsen: „Zit jij nu alle moeders van die jongens bang te maken? Die kijken ook.”

Woensdag had het echtpaar tijd om herinneringen op te halen. Toen een groot Christusbeeld in beeld verscheen, begon Dijkstra over hoe Maarten en hij drie jaar geleden een mooie fietstocht hadden gemaakt, helemaal omhoog naar het befaamde Jezusbeeld in Rio. Ducrot, na een korte stilte: „Je moet er wel bij vertellen dat het op een elektrische fiets was.” Dijkstra: „Ik hoopte zo dat je dat er niet bij zou zeggen.”

Het zijn de momenten waarop je je realiseert dat dit Tourhuwelijk ondanks alles best gezellig is – al is het maar omdat ze óók heel goed simultaan kunnen klagen over een overschot aan Franse kastelen in beeld. Of uitgebreid de zweetstrepen op de koersbroek van de Belg Tim Wellens („Hij houdt zout niet goed vast”) kunnen bespreken.

Wellens die – zo bleek later uit het Vlaamse gezelligheidsprogramma Vive le Vélo – met zijn vriend en ploeggenoot Thomas De Gendt vorige herfst na de Ronde van Lombardije op de fiets naar Vlaanderen was teruggekeerd. Dat zie ik Maarten en Herbert ook nog wel doen, elk op een eigen elektrische fiets.