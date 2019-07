Grapperhaus wil zwaardere straffen voor drugscriminaliteit

Als het aan het kabinet ligt wordt al het transport en bezit van chemicaliën die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs strafbaar gesteld. Het conceptwetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat donderdag is ingediend, heeft meerdere nieuwe straffen om „ondermijnende criminaliteit hard en effectief” aan te pakken.

Stoffen waarvan zover bekend geen andere bestemming bekend is dan de productie van drugs moeten straks verboden worden. Op al het bezit en transport - evenals de in- en uitvoer - van zogeheten precursoren wil Grapperhaus een maximumstraf van zes jaar. Momenteel moet justitie nog bewijzen dat verdachten wisten dat de stoffen gebruikt werden voor de productie van harddrugs, zoals amfetamine en mdma.

Kosten vernietiging voor crimineel

Het kabinet had in het regeerakkoord van 2017 al aangekondigd dat het hard wil optreden tegen ondermijnende criminaliteit. De minister wil met de wet ook de kosten voor de vernietiging van inbeslaggenomen drugs en illegaal vuurwerk op de betrokken criminelen kunnen verhalen. Het opruimen van hennepkwekerijen kostte het Openbaar Ministerie in 2017 bijna zes miljoen euro, het vernietigen van vuurwerk ruim twee miljoen euro.

Verder staan in het voorstel nieuwe straffen voor het illegaal gebruik van beveiligde terreinen zoals havens en vliegvelden voor het overladen van drugs. Hier moet als het aan de minister ligt maximaal een jaar celstraf voor kunnen worden gegeven. Voor criminelen die een terrein illegaal zijn binnengedrongen bijvoorbeeld met een valse toegangspas, moet twee jaar komen te staan.

Minder festivals

In een interview met De Telegraaf donderdag stelt Grapperhaus dat er minder festivals georganiseerd zouden moeten worden, omdat daar vaak op grote schaal drugs wordt gebruikt. Het is voor justitie volgens de minister onmogelijk om dit tegen te gaan. „Het probleem is: we hebben 1.100 festivals in Nederland. Moeten we onze politie daar helemaal op inzetten?”, zegt de minister. „Ik denk dat je met elkaar kritisch moet zijn en moet zeggen: kunnen we dit met zijn allen aan?”