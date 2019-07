Gevangenisstraffen tot ruim vier jaar voor ontvoerders Insiya

Voor het meewerken aan de ontvoering van het meisje Insiya eind september 2016 heeft de rechtbank donderdag straffen opgelegd tot vier jaar en drie maanden. De rechtbank in Amsterdam sprak van „een heftige en ongehoorde” zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen een vrouw en vijf mannengevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist.

De destijds tweejarige Insiya werd eind september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam meegenomen. Ze werd overgedragen aan haar vader Shehzad H. in Duitsland, die met de peuter naar India vloog, waar zij nog altijd samen verblijven. De ontvoering zorgde voor veel opschudding in Nederland. Premier Mark Rutte (VVD) kaartte de kwestie tijdens een handelsmissie aan bij zijn Indiase collega.

‘Operatie Barney’

H. was met Insiya’s moeder verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Het inmiddels vijfjarige meisje heeft de Nederlandse nationaliteit. Het (OM) heeft aangekondigd de vader in Nederland te vervolgen. India is tevergeefs verzocht de vader uit te leveren.

Voor de kidnap werd door een van de ontvoerders een uiterst gedetailleerd plan geschreven. De politie trof een document getiteld ‘operatie Barney’ aan op een computer. Er waren vijf fases, codenamen gebaseerd op Disneyfiguren, een observatie- en een pick-upteam.

Een van de betrokken mannen kreeg een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden, twee mannen moeten vier jaar de gevangenis in. Een vierde man kreeg een lagere gevangenisstraf van drie jaar, omdat hij zich als enige direct bij de politie meldde, berouw toonde en volledige medewerking verleende aan het onderzoek. De vijfde man en een vrouw krijgen gevangenisstraffen van zestien maanden en twaalf maanden, waarvan in beide gevallen zes maanden voorwaardelijk.