Frankrijk stemt in met ‘digitax’, Trump kondigt onderzoek aan

Grote techbedrijven zoals Google, Facebook en Apple moeten voortaan in Frankrijk 3 procent omzetbelasting betalen. Het Franse parlement stemde donderdag definitief in met de invoering van een zogenoemde digitax, meldt financieel persbureau Bloomberg. De Amerikaanse president Trump kondigde direct een onderzoek aan naar de Franse maatregel.

Behalve de omzet moeten de bedrijven ook belasting betalen over reclame-inkomsten en de doorverkoop van persoonlijke gegevens en data. Het gaat om bedrijven die wereldwijd minimaal 750 miljoen euro omzet hebben of in elk geval 25 miljoen in Frankrijk. De wetgeving heeft betrekking op een dertigtal bedrijven. Dat zijn vooral Amerikaanse techbedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Britse en zelfs Franse bedrijven, aldus Bloomberg.

Donderdag ging de Nationale Vergadering al akkoord met het plan. Nu ook de Senaat heeft ingestemd, is Frankrijk een van de eerste landen die een dergelijke belasting invoert. De belasting gaat met terugwerkende kracht vanaf het begin van dit jaar in. Naar verwachting levert de nieuwe wet Frankrijk in 2020 650 miljoen euro extra op.

Trump kondigt onderzoek aan

President Trump ziet het belastingplan niet zitten. Hij waarschuwde Frankrijk eerder al om de digitax niet in te voeren en dreigde met economische sancties. Trump zei donderdag dat er een onderzoek komt naar de mate waarin de nieuwe wet Amerikaanse techbedrijven benadeelt.

De Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire zei donderdag tegenover het parlement geen gehoor te zullen geven aan Trumps dreigementen: „Bondgenoten horen meningsverschillen niet op te lossen door middel van dreigementen.”

De Europese Commissie heeft al langer plannen voor een digitax, maar het lukte de Europese lidstaten tot dusver niet om het hierover eens te worden. Behalve Frankrijk werken ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië aan een eigen digitax-wet.