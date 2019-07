Extra politie-inzet in Ter Apel tegen overlast asielzoekers

In het Groningse Ter Apel wordt extra politie ingezet tegen de overlast van asielzoekers. In het dorp komt een nieuw politiekantoor en er worden voor een periode van minstens twee jaar vijf extra agenten naar de gemeente Westerwolde gestuurd. Dat heeft burgemeester Jaap Velema woensdag bevestigd tegenover RTV Noord.

Momenteel heeft de gemeente vijftien agenten voltijd in dienst. De gemeente Westerwolde eiste al een tijdje extra politie-inzet omdat asielzoekers uit overwegend veilige landen, zogeheten veiligelanders, voor problemen zorgen in Ter Apel. In de Groningse plaats ligt het grootste asielcomplex van Nederland, waarin onder meer het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd en een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. In totaal kunnen er 2.000 asielzoekers gehuisvest worden.

Het politiekantoor in Ter Apel wordt een „centrale zichtbare en toegankelijke frontoffice” waarvoor een winkelpand in het centrum wordt gehuurd, zegt burgemeester Velema. Inwoners kunnen daar straks onder meer aangifte te doen of vragen stellen. Het huidige politiebureau is volgens de burgemeester „te weinig zichtbaar”.

Gemeenten rond Ter Apel roepen al langer op tot een hardere aanpak van asielzoekers die zich onder meer schuldig maken aan winkeldiefstallen en inbraken. Eind mei dreigde Westerwolde stappen te ondernemen om het asielzoekerscentrum Ter Apel te sluiten als er geen extra politie beschikbaar gesteld zou worden.