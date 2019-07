Brussel vraagt Roemenië geen 70.000 schapen naar Golfstaten te verschepen

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis heeft woensdag aan Roemenië gevraagd om het geplande vervoer van 70.000 schapen naar een aantal Golfstaten tegen te houden. Door de hoge temperaturen veroorzaakt het transport veel dierenleed, aldus de commissaris aan de Roemeense minister van Landbouw Petre Daea.

Het levend vee wordt deze maand per schip naar Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten vervoerd vanwege het offerfeest in augustus. De temperaturen in de Perzische Golf kunnen in de zomer oplopen tot boven de 40 graden. Ondanks meerdere verzoeken om het dierenleed te voorkomen, zijn vooralsnog geen maatregelen getroffen, schrijft de EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. Hij vindt de export daarom onverantwoordelijk.

Oververhitting

Het zou gaan om een schip van het Koeweitse transport- en handelsbedrijf Al Mawashi, aldus de Europese dierenrechtenorganisatie Eurogroup for Animals. Het bedrijf heeft zich volgens de actiegroep al eerder schuldig gemaakt aan het schenden van dierenrechten. Zo zouden de afgelopen jaren „duizenden dieren” tijdens transporten zijn gestorven door oververhitting.

Europees Parlementslid voor de Partij voor de Dieren Anja Hazenkamp wees in januari ook op het dierenleed tijdens de Roemeense export van levende dieren.

Australië vervoert ook veel vee naar Azië en het Midden-Oosten. Het land scherpte vorig jaar de regels aan voor de export, nadat op beelden te zien was hoe duizenden dieren stierven tijdens een transport naar Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.