Dylan Teuns wint eerste bergetappe in Ronde van Frankrijk

De Belgische wielrenner Dylan Teuns heeft donderdag de eerste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In de 160 kilometer lange etappe van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles bleef de renner van Bahrain-Merida de Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) elf seconden voor. Hij is na donderdag wel drager van de gele trui.

Op weg naar La Planche des Belles Filles moesten de renners zeven bergen over. Vier beklimmingen van de eerste categorie, waaronder de aankomst op La Planche des Belles Filles, een van de tweede categorie en twee van de derde categorie. Drie keer eerder lag op La Planche des Belles Filles de finish in een Tour-etappe. Fabio Aru won er in 2017, Vincenzo Nibali in 2014 en Chris Froome in 2012.

Stijgingspercentage van 24 procent

Een kopgroep van veertien renners reed lang vooruit, met een maximale voorsprong van rond de negen minuten. Twee van hen, Teuns en Ciccone, wisten het uitgedunde peloton met daarin veel klassementsrenners net voor te blijven. Op de laatste beklimming kregen de renners nog stijgingspercentages van 24 procent te verduren.

Nederlander Steven Kruijswijk moest in de laatste kilometers passen en gaf iets meer dan een halve minuut toe op zijn concurrenten voor de eindoverwinning. De renner van Jumbo-Visma raakt daardoor zijn derde plek in het algemeen klassement kwijt.

Zevende etappe

Vrijdag begint het peloton aan de zevende Tour-etappe in Belfort. Met 230 kilometer wacht dan de langste rit van deze Ronde van Frankrijk. De etappe naar Chalon-sur-Saône heeft een glooiend begin, met twee colletjes van de vierde categorie en een van de derde, maar is voor het grootste gedeelte vlak. Een nieuwe kans voor de sprinters uit het peloton, onder wie de Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).