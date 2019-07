Dodental gezonken migrantenboot Tunesië opgelopen tot 58

Het dodental van de scheepsramp vorige week voor de Tunesische kust is opgelopen tot 58. De boot met daarop 86 migranten uit Afrikaanse landen was vermoedelijk uit Libië vertrokken en zonk in de nacht van woensdag op donderdag. Inmiddels zijn 38 lichamen geborgen. De andere opvarenden worden nog vermist, aldus persbureau Reuters.

Het Tunesische Rode Kruis houdt er rekening mee dat het dodental nog oploopt, mogelijk tot boven de tachtig slachtoffers. Nadat de boot in de buurt van de kustplaats Zarzis kapseisde, konden vier opvarenden worden gered door vissers. Een van hen overleed later alsnog in het ziekenhuis.

Vanaf de westkust van Libië vertrekken veel migranten uit Afrikaanse landen die op weg zijn naar Europa via de Middellandse Zee. In mei kwamen ook al tientallen migranten om voor de kust van Tunesië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen vorig jaar ruim 1.400 mensen om het leven tijdens de oversteek.

