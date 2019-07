Dertig Dutchbat-veteranen willen alsnog naar rechter voor eerherstel

Dutchbat-veteranen willen de Nederlandse Staat alsnog voor de rechter slepen voor hun „onmogelijke” missie om de Bosnische moslimenclave Srebenica te beschermen. De groep wil eerherstel, excuses van Nederland en een symbolisch geldbedrag, zegt hun advocaat Michael Ruperti donderdag in het AD.

Momenteel hebben rond de twintig ex-Dutchbatters zich aangesloten bij de zaak. Drie jaar geleden wilden de veteranen ook al een rechtszaak beginnen. Daar sloten zo’n 230 (oud-)militairen zich uiteindelijk bij aan. Die claim werd vorig jaar opgeschort, nadat minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) een onderzoek aankondigde naar de kwestie.

De groep die de zaak nu alsnog doorzet heeft „het gevoel dat er niets concreets gebeurt”, zegt advocaat Ruperti in het AD. De veteranen vinden dat ze jarenlang onterecht verantwoordelijk zijn gehouden voor de moord in 1995 in de Srebrenica-enclave op meer dan 8.000 mannen en jongens. De regering heeft volgens de Dutchbat-veteranen nooit erkend dat zij „willens en wetens” een onuitvoerbare taak hadden gekregen om de moslimenclave te beschermen tegen generaal Ratko Mladic en zijn Servische troepen.

Herdenking genocide

Een woordvoerder van Defensie zegt „regelmatig constructief overleg te hebben gehad” met de Vereniging Dutchbat 3, die een groot deel van de veteranen vertegenwoordigt. Een vooronderzoek is inmiddels afgerond, in augustus zal het onderzoek beginnen naar „hoe het met de veteranen gaat, en of er zaken zijn waar wij wat moeten betekenen, op het gebied van zorg of erkenning”.

Voorzitter Olaf Nijeboer van Vereniging Dutchbat 3 vindt het uit respect voor nabestaanden „niet gepast” om te reageren op de kwestie. Deze donderdag wordt in Den Haag de val van de moslimenclave en de daaropvolgende genocide van 24 jaar geleden herdacht. Eerder zei hij tegen het AD vooralsnog wel tevreden te zijn over de voortgang met Defensie maar hij „laat iedere Dutchbat-veteraan vrij om te doen wat hij wil”.