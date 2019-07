De winnende recensie van de tweede NRC Boekenclub

Wat vindt ú van de boeken die we in deze krant bespreken? Voor de tweede editie van de NRC Boekenclub vroegen we lezers een mini-recensie in te sturen over De goede zoon, het boek waarmee schrijver Rob van Essen de Libris Literatuurprijs won. Dertien abonnees stuurden een recensie in, waarna de Boekenredactie zich over de inzendingen boog. Daarbij werd gelet op schrijfstijl, argumentatie en het tot de kern komen van het verhaal.

Winnaar is Frans Smulders (63) uit Tilburg, hij ontvangt een boekenpakket. In zijn kritiek - hij geeft het boek zes (!) ballen - geeft hij originele voorbeelden en lijkt hij tot de kern van het verhaal door te dringen. Hieronder leest u zijn recenise.

Een unieke leeservaring op vele niveaus.

Associatief, actueel, maar ook toekomstgericht: robots en basisinkomen, eenzaamheid en jarenlange mantelzorg voor je demente moeder. Een boek vol rouw over de dood van die moeder (en je eindigt in eenzelfde stoel, als een plant). Plotloos, melig, bespiegelend. Ook hilarisch: een roadnovel waarin van alles niets klopt, maar gelukkig weet de auto de weg.

Het boek is van mij. Veel gelachen vooral, en me mee laten voeren (neuken met een pratende auto, the suspension of disbelief? Laat je rijden?)

Ik heb het veel mensen afgeraden, de leesclubs van mijn vriendinnen hebben liever een goed verhaal. Dit is zo’n rijk boek, van boosheid in de supermarkt naar nepidentiteiten. De bespiegelingen over kunst, vriendschap, voyeurisme.

Niks voor jou, zeg ik dan. Van mij, mijn generatie, verloren want na de babyboom, een langdurige uitkering, zoals de schrijver zelf, of slecht betaald zoals alle mensen buiten Moneyland.

Lees dit boek niet, want u bent daarna niet meer dezelfde.

Beoordeling: ●●●●●