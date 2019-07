CAS beëindigt levenslange IOC-schorsing Russische vice-premier Moetko

De levenslange schorsing van huidig vice-premier van Rusland Vitali Moetko, opgelegd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is vernietigd door het CAS. Dat meldt het internationaal sporttribunaal donderdag. Moetko zou als voormalig minister van Sport in Rusland een rol hebben gespeeld in een door de staat georganiseerd dopingprogramma bij onder meer de Olympische Winterspelen in Sotsji.

Het IOC ontzegde Moetko met de schorsing in 2017 iedere vorm van betrokkenheid bij de organisatie van de Olympische Spelen. Volgens het CAS is het comité daartoe niet bevoegd, omdat Moetko geen lid was van een nationaal olympisch comité.

Geweerd van de Winterspelen

De Russische vice-premier werd door het IOC onder meer geweerd van de Winterspelen in Pyeongchang vorig jaar. Aan het toernooi in Zuid-Korea mochten Russische sporters in het kader van dopingonderzoek alleen onder neutrale vlag meedoen.

Moetko was van 2008 tot 2016 minister van Sport in Rusland. In 2016 werd hij benoemd tot vice-premier. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Russische voetbalbond RFS. Die baan stond hij eerder dit jaar af, om zich te richten op „herstel van gerechtigheid” voor de verdachte sporters en hemzelf.