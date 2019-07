Zeereizen met een zeilschip

Janke Kingma (39) is sinds een jaar kapitein op De Europa – een tallship uit 1911. Als schipper voer ze al vanaf 2016 mee op het zeilschip, dat in de zomer wordt gebruikt om wedstrijden te varen en jongeren op te leiden, en in de winter voor lange reizen op zee. „Met name naar Antarctica.”

Kingma vaart al haar hele leven; haar ouders hadden een zeilschip. Even maakte ze „een kort uitstapje” naar Groningen, waar ze een bachelor in geschiedenis haalde. Maar uiteindelijk miste ze het varen toch. „De oceaan oversteken kan een maand duren, je zit soms lang op elkaars lip. Maar het is zo bijzonder.”