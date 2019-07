Sly5thAve speelt Dr. Dre als orkestmuziek: ‘Hij raakt je onderbuik’

North Sea Jazz The Invisible Man – An Orchestral Tribute to Dr. Dre door Sly5thAve en Re:Freshed Orchestra. Voorpremière 11 juli in Bird, Rotterdam. Optreden NSJ, 13 juli om 15.15 uur.

Multi-instrumentalist, componist, producer en arrangeur Sylvester Uzoma Onyejiaka II, ook bekend als Sly5thAve, kan niemand verzinnen die een nummer beter kan laten klinken dan de legendarische hiphop-producer Dr. Dre, zegt hij aan de telefoon tijdens een wandeling door Brooklyn. „De manier waarop hij mixt, de drums, de funk. Niemand kan zijn drums zo laten knallen.”

De Amerikaan Onyejiaka (33) speelde saxofoon voor Prince en werkte met muzikanten als Stevie Wonder, Gladys Knight, Taylor Swift, Janelle Monáe en Freddie Gibbs. Hij bewerkte muziek van Herbie Hancocks klassieker Head Hunters en maakte orkestrale versies van tracks van Kendrick Lamar, Drake en Rihanna. Deze week is hij in Rotterdam om met het Nederlandse Re:Freshed Orchestra zijn orkestrale eerbetoon aan Dr. Dre uit te voeren in muziekpodium Bird en op North Sea Jazz.

Onyejiaka maakte het eerbetoon in eerste instantie op verzoek voor een live-uitvoering waar Dr. Dre bij aanwezig was. De baanbrekende hiphop-producer, die de carrières hielp lanceren van grote rapsterren als Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent en Kendrick Lamar, complimenteerde hem met zijn werk. Het was de aanzet voor het album The Invisible Man – An Orchestral Tribute to Dr. Dre, een uitgebreider project waarvoor Onyejiaka tientallen nummers uit de catalogus van Dr. Dre arrangeerde en bewerkte.

Dr. Dre’s solodebuut The Chronic is de favoriete plaat van Onyejiaka. Hij hoorde het voor het eerst op zijn tiende onderweg naar een schoolkamp, vertelt hij, op een cassettebandje van een vriendje. „Mijn ouders lieten me dit soort platen niet kopen.” Hij herkende het geluid – de invloedrijke G-Funk van Dr. Dre bouwde voort op de platen van Parliament en Funkadelic, waar zijn ouders wel naar luisterden. Met zijn orkestrale bewerkingen geeft Onyejiaka nu zijn eigen draai aan Dr. Dre’s klassiekers – zo laat hij knallende, elektronische clubkrakers in zijn versie ontspannen en organisch klinken.

De muziek van Dr. Dre is interessant voor een arrangeur als Onyejiaka, zegt hij, „omdat veel van zijn composities zo rijk zijn – vol met samples en muzikale geschiedenis. Je bestudeert synthesizergeluiden en puzzelt: wat klinkt beter, een fluit, een viool? Hoe werkt het voor een orkest? Ik leerde hoe Dr. Dre samples op elkaar stapelt, soms in totaal andere toonsoorten, en over het belang dat hij hecht aan krachtige drumgeluiden. Ik wilde dat het met orkest ook funky werd – zijn muziek raakt je recht in je onderbuik.”

Traditie

In eerste instantie bleef Onyejiaka tijdens het bewerken dichtbij de originele muziek, maar gaandeweg gunde hij zichzelf meer vrijheid. „Een aantal van zijn nummers waren lastig te vertalen naar een orkest omdat ze zo zwaar leunen op samples en geluidseffecten. Ik dacht bijvoorbeeld: wat nou als ik het basloopje van ‘No Diggity’ verander? Het werkt, maar mag dat wel? En dan: waarom niet? Ik ging steeds meer zonder beperkingen werken – zo heb ik van zijn ‘Xxplosive’ een zachte ballad gemaakt die uiteindelijk het album niet haalde. Ik had er erg veel plezier in.”

Met het vertalen van Dr. Dre’s muziek naar een orkest wil Onyejiaka diverse doelgroepen iets nieuws laten horen. Hij hoopt „interesse voor orkestmuziek te wekken bij een doelgroep die wellicht niet direct toegang heeft tot violen en trompetten en zo een volgende generatie bewust maken van het orkest. En ik wil het orkest- en jazzpubliek laten zien hoeveel muziek en traditie er in Dr. Dre’s nummers zit terwijl ze dat wellicht niet verwachten. Hij gebruikt strijkers, samples, livemuziek. Ik vind het mooi in detail te laten zien hoe hij zijn muziek heeft gemaakt en hoe je dat op miljoenen wijzen opnieuw kunt interpreteren.”

Dr. Dre is al sinds zijn werk in de jaren tachtig met o.a. World Class Wreckin’ Cru en N.W.A een ongekend succesvolle en invloedrijke hiphop-producer. Generaties musici groeiden op met zijn muziek, benadrukt Onyejiaka – in hiphop, maar zeker ook in jazz. „Zodra je de radio aanzet, hoor je zijn invloed – zijn muziek is overal. Er is veel overlap tussen hiphop en jazz. Zoals Kendrick Lamar in zijn flow met ritmes improviseert, is jazz. En Dre heeft een grote rol gespeeld in hoe bijvoorbeeld Cory Henry, Snarky Puppy, de Britse jazz-scene, en met name jongens uit Los Angeles als Thundercat en Kamasi Washington en de West Coast Get Down, in hun muziek elementen laten samensmelten.”

In Nederland voert Onyejiaka zijn eerbetoon uit met Re:Freshed Orchestra – een Rotterdams in hiphop geworteld orkest. „Dat ze die hiphop-ervaring hebben en de context kennen, is prettig. Maar het werkt altijd wel. Ik heb met jazzmuzikanten in een klassieke setting gewerkt die niet direct snapten dat ze precies hetzelfde moesten doen als de rest, en met klassieke muzikanten die alles perfect deden en die ik moest vertellen iets meer te relaxen. Het is altijd en voor iedereen een leerproces. Alleen de drummer en de bassist vlieg ik zelf in. De drums en bas zijn het belangrijkst in zijn muziek.”