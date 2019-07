Sagan sprint naar zege in vijfde etappe Ronde van Frankrijk

Groenetruidrager Peter Sagan heeft woensdag de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het is daarmee zijn twaalfde ritzege in de Tour. De coureur van de Duitse wielerploeg BORA-Hansgrohe wist in een massasprint onder anderen Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) voor te blijven.

De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step) blijft leider in het algemeen klassement. Hij heeft nu 14 seconden voorsprong op Van Aert en 25 tellen op de hoogst geplaatste Nederlander Steven Kruijswijk en de Australiër George Bennett, beiden teamgenoten van Van Aert bij Jumbo-Visma.

Kleine kopgroep bijgehaald

In de vijfde etappe trokken de renners de Vogezen in. Het middelhoge gebergte in het noordoosten van Frankrijk staat bekend om zijn vele klimmetjes door de bossen. Na verschillende aanvallen ontstond een kleine kopgroep met de Belg Tim Wellens (Lotto-Soudal), de Australiër Simon Clarke (Education First) en de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo). Zij werden uiteindelijk op ruim 13 kilometer van de meet bijgehaald door het peloton.

Door de pittige klimmetjes moesten onderweg vrijwel alle pure sprinters uit het peloton lossen, onder wie ook Dylan Groenewegen.