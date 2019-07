Rome stinkt – want er is niemand die het afval nog weggewerkt krijgt

Medio januari zag je in Rome het resten van het kerstdiner nog op straat liggen, tegen de overvolle zwarte vuilcontainers aan. Tijdens een bezoek in maart versperden zwarte, lichtblauwe, rode en transparante zakken vol afval de stoep naast de uitpuilende metalen bakken. Een straat verderop symboliseerde het geblakerde karkas van een uitgebrande container de machteloze woede.

In de voorjaarswarmte van mei begon het echt te stinken: uit de berg afval tegen de propvolle containers kwam een zurige lucht, stroperig gelig vocht sijpelde langzaam naar beneden. En nu waarschuwen artsen dat de bergen afval op straat, met temperaturen tegen de veertig graden, een serieus gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Rome worstelt al maanden met een enorm afvalprobleem. De vuilnisdienst Ama krijgt het afval maar niet weggewerkt. In veel woonwijken in de Eeuwige Stad stinkt het. Het regent klachten over ratten, zwerfhonden, katten, meeuwen en zelfs everzwijnen die de vuilniszakken openknagen en openpikken en zo nóg meer rotzooi maken.

Drieduizend ton per dag

Op de Facebookpagina RomaFaSchifo (vrij vertaald als: Rome is een rotstad) zetten mensen iedere dag weer foto’s van de puinhopen in hun buurt. Een topper op deze pagina, die door bijna 200.000 mensen wordt gevolgd, is de parodie op een superhit van 22 jaar jaar geleden, van de groep Nek: L’Ama non c’è (De Ama is er niet). Volgens een ruwe schatting produceren de bijna drie miljoen Romeinen iedere dag ongeveer drieduizend ton ongesorteerd afval. Daarvan blijven er honderden tonnen op straat liggen rotten.

„We staan voor een noodsituatie, met Kerstmis hebben we het opgelost”, liet de vorige maand aangetreden nieuwe leiding van de Ama weten. Een paar dagen daarvoor had burgemeester Virginia Raggi van de Vijfsterrenbeweging, die zich geen raad weet met de problemen van de Italiaanse hoofdstad, nog gezegd dat het allemaal niet zo erg was.

En Kerstmis, dat vond minister van Milieu Sergio Costa te gortig. Onder druk van de regering is een aantal afvalverwerkingsbedrijven elders in de provincie vanaf maandag opengesteld om te proberen een begin van een oplossing te vinden.

Bewoners laten hun honden uit, langs een overvolle vuilnisbak in het centrum van Rome.

Foto Vincenzo Pinto/AFP Ook hopen afval in de wijk Due Ponti in Rome.

Foto Tiziana Fabi/AFP

Nauwelijks geïnvesteerd

Onverwachts komt deze ‘noodsituatie’ niet. Het probleem is dat er nauwelijks is geïnvesteerd in afvalscheiding en in afvalverwerkingsinstallaties, en dat de bestaande afvalfabrieken niet goed functioneren. In het verleden was er forse tegenwerking van ondernemers die grote vuilstortplaatsen in beheer hadden, daaraan grof verdienden, en politici onder druk zetten om geen nieuwe afvalverbrandingsovens te gaan bouwen.

De afgelopen paar jaar speelt ook een rol dat de Vijfsterrenbeweging van Raggi niet goed weet wat ze wil: verbranden, voor veel geld vervoeren naar afvalbedrijven elders, alle pijlen op afvalscheiding? Daarbij komen het onvermogen van Raggi om het gemeentebedrijf Ama effectief aan te sturen en politieke botsingen tussen de Vijfsterrenbeweging die Rome regeert en de Democratische Partij die de omliggende regio Lazio domineert.

„Als we ideologische gevechten voeren over verbrandingsoven wel of niet, vuilstortplaatsen wel of niet, komen we er niet uit en blijft het afval liggen”, zei vorige week Paolo Longoni, een van de nieuwe bestuurders van de Ama. „We moeten er allemaal aan werken. Het gaat om zulke grote hoeveelheden, dat we in een maand een berg hebben die zo hoog is als de Vesuvius.”