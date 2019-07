Rapper Buddy neemt Paradiso mee naar Compton

Als tiener al werd Buddy, een artiestennaam was niet echt nodig geweest met een echte naam als Simmie Sims III, opgepikt door Pharrell Williams. In de jaren daarna werkte hij samen met onder meer Kendrick Lamar, Miley Cyrus en Robin Thicke.

Toch moesten de fans lang wachten op zijn debuutalbum. In 2018 verscheen Harlan & Alondra, vernoemd naar de kruising tussen Harlan Avenue en Alondra Boulevard. Dat ligt in Compton, Los Angeles, sowieso vruchtbare grond voor hiphop; onder meer Dr. Dre, Kendrick Lamar, YG en The Game gingen hem voor.

In de kleine bovenzaal van Paradiso laat hij horen waar hij mee te maken kreeg in die buurt.

Ondanks het gangsterimago van de wijk voelt hij er zich thuis en wil de mooie kant benadrukken. Het ene moment lijkt hij zijn longen eruit te rappen, springt hij de moshpit in en blijft ondertussen bij elke lettergreep verstaanbaar. Het volgende moment waan je je kalm naast hem in een lowrider, terwijl de 70’s groove van ‘Stuck On Central’ door de speakers klinkt. Hij vertelt er rustig en charismatisch zijn dromen in over een beter leven en Paradiso zingt vrolijk mee.

Zijn klassieke hiphopshow golft continu op en neer; Buddy wisselt harde tracks af met sfeervolle nummers en rapt alles live. Met zijn nasale stem vertelt hij dat de marathon doorgaat, ook nu zijn kameraad Nipsey Hussle er niet meer is. Jammer dat Buddy al na drie kwartier afzwaait, want als er één ding aan te merken is op zijn show, is het de te korte speelduur. Dat compenseert hij een beetje: „Of je hier nou bent gekomen met je broer, zus, beste vriend of je vrouw; ik wil dat je degene naast je knuffelt!” Amsterdam gehoorzaamt gewillig. Ook voor iemand die opgroeit tussen gangsters is naastenliefde het meest belangrijk.