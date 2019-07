Politie: man doodde zijn vrouw vóór explosie in Vlaardingen

De man die vrijdag omkwam bij een explosie in een flat in Vlaardingen, had voorafgaand aan de ontploffing zijn vrouw om het leven gebracht. Dat heeft de politie woensdag naar buiten gebracht. De lichamen van de mannelijke bewoner van 43 jaar en een vrouwelijke bewoner van 38 werden gevonden in het puin.

In de woning is in de dagen na de explosie sporenonderzoek gedaan. Ook werd met getuigen gesproken en zijn er camerabeelden bekeken. Op basis daarvan concludeert de politie dat de man de dood van zijn vrouw en zichzelf heeft veroorzaakt. Behalve dat van een gasexplosie geen sprake was, is nog onbekend hoe de ontploffing is ontstaan. Ook op de toedracht wil de politie geen nadere toelichting geven.

Het gebouw raakte zwaar beschadigd, ook door de brand die korte tijd woedde. Bewoners van andere appartementen in de flat werden enige tijd geëvacueerd, tot duidelijk was dat het pand stabiel genoeg was om terug te kunnen keren. De kinderen van het echtpaar waren op het moment van de explosie niet thuis.

De man die om het leven is gekomen, werkte bij de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek naar de zaak wordt verder gedaan door de politie, zo laat een woordvoerder van de marechaussee weten.