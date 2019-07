Petitie om A$AP Rocky uit Zweedse cel te krijgen 425.000 keer ondertekend

Een online petitie om de Amerikaanse rapper A$AP Rocky vrij te krijgen uit een Zweedse cel is binnen een dag meer dan 425.000 keer ondertekend. Rakim Mayers, zijn echte naam, werd vorige week in Stockholm gearresteerd. Hij en drie leden van zijn entourage waren betrokken bij een vechtpartij in de Zweedse hoofdstad.

De opstellers van de petitie vinden dat de dertigjarige Mayers onterecht vastzit. De rapper zou gehandeld hebben uit zelfverdediging toen twee mannen hem en zijn crewleden lastigvielen en achtervolgden door Stockholm.

Beelden van de ruzie zijn op het internet verschenen. Daarop zijn twee mannen te zien die discussiëren met een bewaker van Mayers. Wat eraan voorafging, is niet duidelijk. De bewaker en een van de mannen raken slaags met elkaar. In volgende fragmenten is te zien dat de twee personen Mayers en zijn groep blijven achtervolgen. De rapper probeert de ruzie te sussen. Op latere beelden is te zien dat hij een van de mannen op de grond gooit en samen met anderen op hem inslaat.

Ernstige mishandeling

Twee dagen na het gevecht werden de rapper en drie anderen gearresteerd op verdenking van ernstige mishandeling. Omdat de Zweedse autoriteiten vreesden dat Mayers het land zou verlaten, moet hij zeker twee weken vastzitten. Een beroep om vrij te komen wees het Zweedse hooggerechtshof maandag af, volgens persbureau AFP. Op zijn Instagram-account zei Mayers kort voor zijn gevangenneming onschuldig te zijn.

Fans en andere artiesten hebben boos gereageerd op Mayers arrestatie en roepen om zijn vrijlating. De Amerikaanse rapper Tyler, The Creator schrijft op Twitter dat hij nooit meer naar Zweden zal gaan. Muziekstreamservice Tidal, eigendom van Jay-Z, heeft onder de hashtag #JusticeForRocky ook zijn steun voor Mayers uitgesproken alsmede actrice Jada Pinkett Smith en rappers Post Malone en Travis Scott.

In Zweedse media is discussie ontstaan over het incident. In dagblad Svenska Dagbladet wordt de vraag opgeworpen waar zelfbescherming stopt en mishandeling begint. Ook andere kranten besteden er prominent aandacht aan.

Lowlands

Door zijn gevangenneming heeft Mayers optredens in Noorwegen, Polen, Ierland, Engeland en Rusland moeten afzeggen. Volgende maand staat hij geboekt op festival Lowlands in Biddinghuizen. Het is nog niet duidelijk wat de arrestatie betekent voor de rest van zijn tour.

De New Yorkse Mayers debuteerde in 2011 met de goed ontvangen mixtape ‘Live. Love A$AP’. Hij is een van de bekendste Amerikaanse rappers van het moment. Hij speelde eerder in Nederland in onder andere de Paradiso in Amsterdam en op het Best Kept Secret Festival in 2015.

De beelden van de vechtpartij: