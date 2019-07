Ook per ongeluk opgenomen gesprekken Google Assistent beluisterd door taalexperts

Taalexperts die worden ingehuurd om geluidsfragmenten van de Google Assistent te analyseren, beluisteren soms ook persoonlijke gesprekken van Nederlandse en Belgische gebruikers. Dit zijn in sommige gevallen gesprekken die de stem-gestuurde hulpfunctie per ongeluk opneemt. Dat bevestigt het techbedrijf na berichtgeving van de NOS.

Een medewerker van een Belgisch bedrijf dat in opdracht van Google geluidsfragmenten van Google Home-apparaten en Google Assistent analyseert, deelde zo’n duizend Nederlandstalige fragmenten met de Belgische zender VRT. De NOS kreeg enkele tientallen fragmenten in handen. Het gaat om fragmenten waarop mensen een zoekopdracht inspreken, hun assistent vragen om de wekker te zetten of muziek af te spelen. De betreffende Belgische taalexpert zegt echter ook heel persoonlijke gesprekken te beluisteren, waaronder ruzies en intieme gesprekken.

De algemene voorwaarden van Google vermelden dat het bedrijf „audiogegevens” verzamelt. Maar dat de audiofragmenten ook worden beluisterd door mensen, en soms ook per ongeluk andere gesprekken worden opgenomen, wordt volgens de NOS niet vermeldt.

‘Hey Google’

Volgens een Google-woordvoerder wordt 0,2 procent van de opgenomen gesprekken beluisterd door taalexperts om het functioneren van de spraakassistent te verbeteren. Die worden „niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie”. In april verklaarde Google al tegenover nieuwssite Bloomberg dat de Google Home en Assistent-fragmenten worden geanalyseerd door taalexperts.

De Google Assistent wordt geactiveerd door spraakopdrachten als ‘Hey Google’. Volgens het techbedrijf kan het voorkomen dat de functie dit soms onterecht registreert, en vervolgens een gesprek opneemt zonder medeweten van de telefoongebruiker. „Dat komt voor, al is het zeer zeldzaam”, aldus de Google-woordvoerder. „Door het systeem te verbeteren proberen we er dan ook voor te zorgen dat het minder vaak misgaat.”

Gebruikers hebben bij het inschakelen van de hulpfunctie de keuze om hun audio-opdrachten niet beschikbaar te stellen voor analyse, zo verklaart de woordvoerder. „Het kan dan wel zijn dan sommige functies minder goed werken.”