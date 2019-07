‘Ook misstanden in detentiecentrum Arizona’

Kinderen in een detentiecentrum in de Amerikaanse staat Arizona zeggen onder slechte omstandigheden te worden vastgehouden, zo blijkt woensdag uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender NBC. Tegenover de zender verklaarden kinderen te maken te hebben met slecht eten en drinken en seksueel misbruik.

NBC sprak met kinderen die aan de grens met Mexico, in de stad Yuma, worden vastgehouden. De kinderen spraken tegenover NBC van seksueel grensoverschrijdend gedrag door bewakers. Zo zou een vijftienjarig meisje onder haar BH zijn betast door een beveiliger. Ook schrijft de zender dat de kinderen voedsel en drinkwater van slechte kwaliteit krijgen. Toen de kinderen hiertegen protesteerden, zouden zij zijn gestraft door door de beveiligers die de matjes uit de cellen weghaalden. Daardoor zouden de kinderen op een betonnen vloer hebben moeten slapen.

Overvolle cellen

In mei concludeerde de inspectie dat er in detentiecentra in Texas sprake was van grove misstanden. De cellen waarin migrantenkinderen worden vastgehouden waren overvol waardoor er nauwelijks ruimte overbleef om te slapen. Douchen was er niet mogelijk. Ook maakte de bewaking zich volgens de inspectie schuldig aan misbruik. President Donald Trump heeft de conclusies uit de rapporten tot dusver steeds tegengesproken, volgens hem is er onvoldoende hard bewijs.

Naar aanleiding van de misstanden in Texas sprak VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet zich maandag uit over de omstandigheden in detentiecentra in de VS. Met name het opsplitsen van gezinnen en het apart vasthouden van kinderen omschreef Bachelet als „onmenselijk”.

In de centra worden overwegend Midden-Amerikaanse gezinnen vastgehouden die de grens met de VS zijn overgestoken. In mei werden 144.000 personen aan de grens aangehouden, het hoogste aantal in dertien jaar. Sinds eind vorig jaar zijn er voor zover bekend zes migrantenkinderen omgekomen in detentie door ziekte. Critici stellen dat de slechte omstandigheden zijn bedoeld om nieuwe migranten af te schrikken.