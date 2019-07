NVWA hoefde boeren niet voor fipronil te waarschuwen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefde boeren niet te waarschuwen voor fipronil. Dat heeft de Haagse rechtbank woensdag geoordeeld in een zaak die landbouworganisatie LTO Nederland had aangespannen. Ze had zo de weg willen openen voor schadevergoeding aan gedupeerde pluimveehouders. De rechter vindt dat de toezichthouder niet nalatig is geweest in haar toezicht en wijst alle vorderingen van LTO af.

Twee jaar geleden bleek dat miljoenen Nederlandse eieren fipronil bevatten, een verboden middel tegen bloedluis bij kippen. Het was gebruikt door ontsmettingsbedrijf Chickfriend. De NVWA was sinds november 2016 op de hoogte van het gebruik van fipronil door Chickfriend, maar wachtte met optreden tot juli 2017. De aanpak was daarna rigoureus: 381 bedrijven werden (tijdelijk) gesloten, ruim drie miljoen kippen geruimd.

‘Ongelukkig’

Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA, raadde mensen in het programma Nieuwsuur aan terughoudend te zijn met het eten van eieren en te wachten tot de uitslag van alle testen bekend was. De eierverkoop stokte daardoor verder. De rechter noemt de uitspraken „ongelukkig”, maar niet onrechtmatig.

De schade voor de pluimveehouders werd door de Wageningen Universiteit becijferd op zo’n 70 miljoen euro. Van Zoeren is inmiddels niet meer werkzaam voor de NVWA.

De uitspraak is een teleurstelling voor de LTO. De organisatie hoopte op een veroordeling van de NVWA wegens onrechtmatigheid. Dan hadden pluimveehouders schadeclaims kunnen indienen. Nu moeten getroffen boeren de kosten zelf dragen. De LTO overweegt hoger beroep.