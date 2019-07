Minister presenteert voorwaarden waaronder Stint weer weg op mag

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft woensdag de voorwaarden bekendgemaakt waaronder de Stint vanaf volgend schooljaar weer gebruikt mag worden op de openbare weg. In een Kamerbrief schrijft ze dat de bestuurder voortaan zeker achttien jaar moet zijn en een rijvaardigheidstraining gevolgd moet hebben.

Ook moet hij of zij veilige routes nemen met de elektrische bolderkar, denk daarbij aan wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Die afspraken is minister Van Nieuwenhuizen overeengekomen met de kinderopvangbranche. Nieuw is ook dat de bolderkarren tijdelijk tien in plaats van acht personen mogen vervoeren. Dat is een wens van de kinderopvangbranche, waar het gebruikelijk is om met groepen van tien te werken.

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie gaat toezien op de naleving van deze afspraken. Het is nog niet zeker dat de Stint daadwerkelijk weer de weg opgaat. Eerst moet de fabrikant de elektrische bolderkar nog laten keuren door de toezichthouder RDW en aangewezen worden als bijzondere bromfiets.

Een woordvoerder van Van Nieuwenhuizen zegt dat het maximumaantal passagiers op de Stint teruggaat naar acht als er een toelatingskader voor bijzondere bromfietsen in werking treedt. Dat wordt niet voor 2020 verwacht. Ook wordt dan een rijbewijsplicht gekoppeld aan het besturen van de Stint, zegt de woordvoerder.

De Stint raakte in opspraak en werd uiteindelijk verboden nadat bij een dodelijk ongeval in Oss vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen. De elektrische bolderkar kwam op het spoor terecht en werd geraakt door een trein.