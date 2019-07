Merkel krijgt voor de derde keer in een maand een bibberaanval

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (64) heeft woensdag voor de derde keer in een maand tijd een trilaanval gekregen in het openbaar. Op videobeelden is te zien dat ze tijdens de ontvangst van de Finse premier Antti Rinne begint te bibberen. Net als de vorige keren heeft Merkel laten weten dat ze in goede gezondheid verkeert.

Half juni was de eerste van de drie aanvallen tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze had te weinig gedronken, maar knapte na het drinken van een glas water weer op, zei ze later.

Anderhalve week later gebeurde het opnieuw tijdens een bezoek aan Japan voor de G20. Toen was de verklaring dat het bibberen een psychologisch verschijnsel was, uitgelokt door haar vrees dat het haar opnieuw zou overkomen.

Ceremonieel

De derde trilaanval kwam woensdag op tijdens het onthaal van de president met militair ceremonieel. Enige tijd later begon ze ogenschijnlijk onverstoord aan een persconferentie met Rinne. Op vragen van een journalist over de zorgen over haar gezondheidstoestand, zei ze dat dit soort bibberaanvallen haar nu eenmaal af en toe overkomt:

„U hoeft zich geen zorgen te maken.”

Voor zover bekend heeft Merkel geen ernstige gezondheidsproblemen. Ze is naar eigen zeggen fit genoeg om te werken.