Meer dan 20 doden bij stammenstrijd Papoea-Nieuw-Guinea

Door een stammenstrijd in Papoea-Nieuw-Guinea zijn de afgelopen dagen meer dan twintig doden gevallen. Dat melden autoriteiten aan lokale media. Het gaat onder andere om kinderen en twee zwangere vrouwen.

Het geweld speelde zich af in de afgelegen westelijke regio Hela. Het gaat om minstens twee aanvallen. Zes personen die onderweg naar huis waren na een ceremonie liepen afgelopen weekend in een hinderlaag en werden om onbekende redenen gedood. De volgende ochtend voerden nabestaanden van de slachtoffers onder meer met geweren een aanval uit op het dorpje Karida. Mogelijk loopt het dodental nog op.

Op een verspreide foto zijn lichamen te zien die zijn gehuld in kleden en zijn vastgesnoerd aan palen. Een lokale ambtenaar zegt dat sommige slachtoffers in stukken waren gehakt. „Dit is niet een stammenstrijd waarbij rivaliserende dorpen tegenover elkaar staan, dit is een vorm van guerrilla-oorlogsvoering”, zegt een politiechef tegen de in de hoofdstad Port Moresby gevestigde krant Post Courrier.

Meer agenten naar de regio

Minister-president van Papoea-Nieuw-Guinea James Marape - die zelf ook uit de regio komt - spreekt in een reactie op Facebook van „een van de meest tragische dagen” van zijn leven. Volgens hem zijn slechts 60 politieagenten actief in de regio die 400.000 inwoners telt. Marape zegt achter de „wapendragende criminelen” aan te willen. Er zouden nog eens honderd agenten naar de regio gestuurd worden.

Strijd tussen verschillende dorpen komt de afgelopen decennia nog veel voor in afgelegen delen van Papoea-Nieuw-Guinea. Conflicten vanwege onenigheid over grondbezit, een verkrachting of diefstal, kunnen snel leiden tot een uitbarsting van geweld. Door de instroom van automatische wapens, zijn dergelijke gevechten echter wel bloediger geworden.

Papoea-Nieuw-Guinea en is een van de armste landen van Azië. Volgens VN-cijfers leeft ongeveer 40 procent van de bevolking onder de armoedegrens, dat betekent dat geleefd moet worden op minder dan een dollar per dag. In 2018 werd het land nog getroffen door een reeks aardbevingen, waarbij ongeveer tweehonderd doden vielen. Papoea-Nieuw-Guinea beslaat de oostelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea, de westelijke helft hoort bij Indonesië.