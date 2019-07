Levenslang voor verkrachten en vermoorden van Duits meisje

De 22-jarige Irakees Ali Bashar is door de rechter in Wiesbaden veroordeeld tot levenslang voor het verkrachten en doden van de 14-jarige Susanna Feldmann. De dood van het meisje, in mei vorig jaar, lag maatschappelijk en politiek gevoelig omdat Bashar een asielzoeker was. De komende vijftien jaar komt hij vanwege de ernst van het misdrijf niet in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating, oordeelde de rechter woensdag volgens Duitse media.

Bashar gaf voor de rechtbank toe dat hij het meisje om het leven gebracht had. Hij zei zich van het voorval vrijwel niets te kunnen herinneren, en onder invloed geweest te zijn van drank en drugs. Wel ontkende hij dat hij haar heeft verkracht. Bashar kende het slachtoffer via zijn jongere broer. Hij wurgde haar, en liet haar lichaam achter bij het spoor.

Politiek

Ali Bashar kwam in 2015 naar Duitsland als vluchteling. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, maar hij kon niet worden uitgezet omdat hij beroep had aangetekend.

De zaak van Susanna werd door een deel van de Duitsers gezien als bewijs dat de komst van een miljoen vluchtelingen uit de islamitische wereld gevaren met zich meebrengt, niet in de laatste plaats voor vrouwen.

Vlucht

Nadat Bashar het 14-jarige meisje had omgebracht, vluchtte hij weer naar Irak. Daar werd hij opgepakt door Koerdische troepen en overgedragen aan de Duitse politie, waardoor hij alsnog in Wiesbaden voor de rechter gebracht kon worden. In Duitsland wordt hij ook in verband gebracht met het herhaaldelijk seksueel misbruiken van een meisje van 11 en een beroving.

Susanna was al twee weken vermist toen haar lichaam werd gevonden. Bashar had haar telefoon gebruikt om de moeder van het meisje een bericht te sturen dat ze in Parijs zat. Een grote zoekactie naar het meisje bleef aanvankelijk uit, ondanks pogingen van de moeder om een zoekactie op te zetten. Naar de verdachte werd pas gezocht toen een jonge Afghaanse asielzoeker aan de autoriteiten meldde dat Bashar hem over de moord verteld had.