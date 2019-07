Ik ga een dagje winkelen in de grote stad Amsterdam. In een warenhuis mogen geen honden naar binnen, daarom doe ik mijn pekinees onder mijn jas, met zijn kopje uit de half openstaande kraag. In de winkel loopt een man vlak langs me, waardoor het beestje schrikt en even keft. De man kijkt verrast op en zegt in onvervalst plat Amsterdams: „Krijg nau wat, er sitte nog batterije in ook.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 juli 2019