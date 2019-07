Jong en strijdvaardig tegen sociaal onrecht

Serie Hoe fixen we het kapitalisme?

Toenemende onrust door groeiende inkomensongelijkheid, woede over belastingontwijking, zorgen over de toekomst van de planeet, ongenoegen over de machtsconcentratie bij grote techondernemingen, verzet tegen doorgeslagen marktwerking. Na dertig jaar neoliberalisme doemt de vraag op of het kapitalisme is doorgeslagen en de samenleving zijn vertrouwen verliest in dit economische systeem. Voor deze serie gingen NRC-redacteuren op zoek naar de oorzaken van de crisis in het kapitalisme en mogelijkheden om het te repareren. Afleveringen: Deel 1: Het kapitalisme is kapot. Leve het kapitalisme Deel 2: Lessen uit de 19de eeuw Deel 3: Vier millennial- socialisten Deel 4: De schurken van het kapitalisme Deel 5: Hoe hou je de techmonopolisten in bedwang? Deel 6: Experimenteren met de Bristol Pound Deel 7: Afkicken van het neoliberale denken Deel 8: Zo kunnen bedrijven eerlijke prijzen berekenen Deel 9: Wie zijn de nieuwe economische denkers?

Ze willen de planeet redden, nemen het op tegen belastingontduiking van grote bedrijven, of willen het onderwijsbeleid drastisch veranderen. Ondanks hun gebrek aan politieke ervaring weten ze, zonder gestotter of schaamrood op de kaken, met een helder verhaal de macht uit te dagen.

Socialisme is weer in, schreef The Economist eerder dit jaar. In verschillende landen staan millennials op die de politiek opschudden en jonge mensen in andere landen inspireren hetzelfde te doen.

In het Westen maken deze millennial socialisten zich zorgen over de liberale economische politiek van de jaren 90, en de gevolgen van marktwerking op sociale voorzieningen. Geboren tussen 1980 en 2000, groeiden velen op tijdens de financiële crisis. Ze zien de ongelijkheid in hun landen toenemen. Ze willen een hoger minimumloon, hogere overheidsuitgaven, beter klimaatbeleid, aldus The Economist.

Wellicht het bekendste voorbeeld is de 29-jarige Alexandria Ocasio-Cortez, die vorig jaar bijna vanuit het niets een grote populariteit verwierf en als jongste vrouw ooit gekozen werd in het Amerikaanse Congres. Ze is het politieke gezicht van de Green New Deal, een plan voor een duurzame en sociaal rechtvaardige economie, bedacht door de Sunrise Movement, een milieuorganisatie geleid door jonge millennials.

Vóór de politiek, werkte Ocasio-Cortez in een bar in de Bronx, New York. In de Netflix-documentaire Knock Down The House vertelt ze over die tijd. Ze profileert zich als hardwerkende Amerikaan die zich anders dan veel politici wél kan verhouden tot burgers.

Wie ook ideeën met een breed publiek wil delen, is de 31-jarige publicist en naar eigen zeggen „random Dutch historian” Rutger Bregman. Hij heeft zes boeken geschreven, waaronder Utopia for Realists, And How We Can Get There, dat in 32 talen is verschenen. Bregman pleit voor een basisinkomen, een bestaansminimum uitgekeerd door de staat. Hij werd internationaal bekend toen hij in januari op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos grote bedrijven aansprak op het ontwijken van belastingen. De grote olifant in de kamer, noemde hij het, juist omdat er in Davos níét over wordt gesproken. „Alsof je naar een conferentie van brandweermannen gaat terwijl je het niet over water mag hebben”, zei hij. „Belastingen, belastingen, belastingen. De rest is bullshit.”

Ook in Duitsland roept een jongere vanuit linkse hoek om verandering. SPD-rebel Kevin Kühnert pleit onder meer voor nationalisatie van bedrijven als automaker BMW. De 30-jarige voorzitter van de jongerenorganisatie van de regeringspartij wil het liefst dat mensen alleen nog huizen bezitten waar ze zelf in wonen.

Foto’s Merlin Daleman Nederland, Oss, 30-06-19 Serie Fixing Capitalism. Car Boot Sale bij het Geffense Plas.© Photo Merlin Daleman

Merlin Daleman Nederland, Oss, 30-06-19 Serie Fixing Capitalism. Car Boot Sale bij het Geffense Plas.© Photo Merlin Daleman

Merlin Daleman

Fotoserie Markten Kofferbakmarkt

Spontaan uit de kofferbak verkopen kun je het niet meer noemen. Zeven keer per jaar wordt een kofferbakmarkt bij de Geffense Plas bij Oss georganiseerd, waar iedereen tegen betaling van minimaal 15 euro spulletjes vanuit de auto kan verkopen. Bezoekers komen van heinde en verre. Voor deze serie over kapitalisme bezocht fotograaf Merlin Daleman een reeks aan markten. Die zijn tot in elk onderdeel van ons leven doorgedrongen. Of het nu gaat om bloemen, energie die via schermen wordt verhandeld of tweedehandsspullen die worden aangeboden op digitale marktplaatsen. Markten bestaan al sinds de oudheid en zijn een essentieel onderdeel van onze kapitalistische samenleving.

Veel landen kennen millennial socialisten of varianten daarop. Ze strijden tegen sociale ongelijkheid en zijn zelden bekend bij het Nederlandse publiek. Neem Tabata Amaral (25), die het onderwijssysteem van Brazilië wil hervormen, of Magid Magid (30), die wil bewijzen dat de Britse politiek ook voor nieuwe Britten als hij is weggelegd. In de New Yorkse wijk Queens wil de 31-jarige Tiffany Cabán het gevangeniswezen hervormen. En in Indonesië strijdt Kartika Jahja (39), bekend als zangeres Tika, voor de rechten van slachtoffers van verkrachting.