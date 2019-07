Ja, we zijn een stel, maar niemand mag ervan weten

Ze zien elkaar geregeld, ze gaan uiteten en blijven bij elkaar slapen. Ze lijken een gewoon stel, maar Annemieke (21) uit Amsterdam verzwijgt haar relatie. Ze is een mingle.

Het woord mingle komt van mixed en single en het betekent dat je wel een relatie hebt, monogaam bent, maar dat verder niemand ervan mag weten. Het zijn vooral millennials, jongeren geboren tussen 1980 en 2000, die liever geen stempel op hun relatie drukken, zegt Karlijn Massar. Ze is universitair docent toegepaste sociale psychologie aan de Universiteit van Maastricht en doet onder meer onderzoek naar jaloezie en bindingsangst. „Mingles brengen al hun tijd door met één en dezelfde persoon, maar tegenover de buitenwereld beweren ze dat ze single zijn.” Waarom? Omdat ze bang zijn om andere, ook aantrekkelijke relaties mis te lopen, zegt Massar.

Dat herkent Annemieke wel. Ze studeert biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en wil vanwege haar privacy haar achternaam niet noemen. Ze is naar eigen zeggen nogal gesteld op haar vrijheid. „Ik ben momenteel met één iemand intiem. Toch zijn we niet samen.” Hij ziet Annemieke wel als zijn vriendin, vertelt ze. „Hij heeft het woord ‘relatie’ ook wel eens genoemd, en dan verbeter ik hem altijd grappend, van: ‘haha, relatie? Wat zei je daar?’”

Ik voel fysieke afkeer als hij mij zijn vriendin noemt Annemieke (21)

Maar is dat iets nieuws? Is mingle niet gewoon hetzelfde als een stiekeme minnaar of minnares hebben? Volgens Massar niet. Iemand met een minnares houdt haar verborgen omdat zijn huwelijk anders op het spel staat. Mingles hebben niets te verliezen, ja, behalve dan hun eigen beschikbaarheid naar de buitenwereld toe. En daarom houden ze de relatie geheim.

Beknellende stempel

Als mingle ziet Annemieke het label van ‘een serieuze relatie’ dan ook als een rem op haar vrijheid. Ze vindt het lastig uit te leggen, omdat het vooral met gevoel te maken heeft. „Ik ervaar die stempel als beknellend, en voel letterlijk fysieke afkeer als hij mij zijn vriendin noemt.” Hij daarentegen ziet de zekerheid van dat label als iets goeds. „We hebben allebei dus een ander beeld van hoe we het ideaal zouden willen.”

De term ‘mingle’ wordt pas sinds kort gebezigd, maar het idee van ‘de relatie als rem op je vrijheid’, is er altijd al geweest. Voor de generaties vóór de milennials leek het aangaan van een relatie soms pas echt een gevangenschap. De verwachting om snel een partner te vinden en kinderen te krijgen was groot. Daarnaast zorgde de afwezigheid van anticonceptie, seksuele mores en religieuze overtuigingen ervoor dat seks eigenlijk slechts bedoeld was om kinderen te krijgen.

Daarom lijkt het zo tegenstrijdig; jonge mensen kunnen zich binnen een relatie nu meer permitteren dan ooit. Er hoeven niet meteen kinderen te komen, trouwen is geen must, uitgaan en reizen zijn de norm. Waarom zou je dan geen relatie aangaan?

Dat heeft alles te maken met FOMO (Fear of Missing Out), de angst om iets te missen, zegt Massar. Het overheersende idee is toch dat je de jaren tussen je twintigste en dertigste moet gebruiken om ervaringen op te doen. „Bij een vaste relatie zijn jongeren bang dat ze eraan vastzitten en mogelijk een andere leukere partner mislopen. Ze denken: straks ben ik getrouwd met kinderen en heb ik misschien wel de verkeerde keuze gemaakt.”

Keuzestress speelt dus ook een rol. Het is zo makkelijk tegenwoordig; met één druk op de knop kun je mensen van over de hele wereld ontmoeten, via sociale media en datingapps. En je staat dag en nacht in contact, zegt Massar. De keerzijde kan funest zijn: alles is in theorie mogelijk, en hoe meer keuzes je hebt, hoe moeilijker het wordt om te kiezen. En hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt, ook binnen relaties. Annemieke: „Hoe meer mensen ik tegenkom, hoe meer ik me realiseer: dit is leuk, eigenlijk te leuk, om telkens iets nieuws te zien en mee te maken.”

Er is zo veel keus

Ja, het is ook spannend om steeds nieuwe mensen te ontmoeten, bekent Rueben (25) uit Amsterdam, die zijn achternaam ook niet wil noemen bij dit onderwerp. „Telkens nieuwe mensen ontmoeten, dat werkt zelfs heel verslavend.” Voorheen leefde hij als mingle, inmiddels heeft hij toch officieel een relatie. „Dat doen we als probeersel. Zij woont in Berlijn, dus ik wil kijken of ik het bij haar kan houden, en of mijn behoefte aan eventuele andere mensen daarmee afneemt.” Is dat moeilijk? „Nu niet. En het heeft ook toegevoegde waarde om me op één iemand te focussen. Je wil toch niet helemaal alleen zijn als je oud bent. Daarnaast weet ik ook dat mijn partner het echt fijner vindt zo. Ik doe het dus ook voor haar.”

Dat jongeren moeite hebben met monogamie is begrijpelijk, zegt Belle Barbé, pedagoog en mede-oprichter van het seksuelevoorlichtingsplatform Wipsite. „Er is zo veel keus, contact leggen is makkelijk en de verleiding om iets met iemand anders te doen ligt dus zo op de loer.” Barbé ziet nog een ander algemener dilemma. Mensen die nu naar liefde zoeken willen alles in één iemand vinden. Dus een man moet spannend zijn, maar ook veilig. „Dat is heel tegenstrijdig, want hoe kan iemand alles in één zijn?”

Dus millennials willen het beste, het meest spannende of bijzondere. En via internet zijn de contacten zo gelegd. Dát gekoppeld aan die onrealistische verwachting dat je partner alles moet inhouden, zorgt voor de angst om je te binden, zegt Barbé. „En zo gebeurt het dat mensen zodra hun date naar de wc is, al weer verder swipen op hun telefoon om te kijken of er toch niet een leukere volgende match tussen zit.”

Annemieke meent dat haar leven als mingle op een gegeven moment wel zal stoppen. „Uiteindelijk zal de onrust vast wel vervagen. Ik wil later ook een gesetteld leven hebben met één vaste partner, hoor.”