‘Italiaanse regeringspartij sprak met Rusland over geld voor Europese verkiezingscampagne’

Russische functionarissen hebben volgens de website BuzzFeed in oktober in Moskou met vertegenwoordigers van de Italiaanse antimigratiepartij Lega gesproken over een geheime constructie om tientallen miljoenen euro’s aan steun door te sluizen naar de Lega. De Italiaanse regeringspartij zou het geld kunnen gebruiken in haar campagne voor de Europese verkiezingen. Het is onduidelijk of dit plan ook is uitgevoerd.

BuzzFeed heeft woensdag een geluidsopname en een transcript vrijgegeven van de ontmoeting, op 18 oktober in hotel Metropol in Moskou. Daarop wordt een plan besproken om de Russische oliemaatschappij Rosneft een grote partij olie te laten verkopen aan de Italiaanse oliemaatschappij Eni, via één of twee tussenpartijen en mogelijk via de haven van Rotterdam. Na manipulatie met aan- en verkoopprijs zouden er miljoenen overblijven voor de Lega. Volgens BuzzFeed kwam dat met de toenmalige olieprijs neer op 65 miljoen euro. Als de geluidsopname authentiek is, zou het de eerste keer zijn dat er bewijs wordt geleverd voor Russische pogingen om radicaal-rechtse partijen in Europa financieel te steunen.

Eurosceptische beweging

Rusland zou op deze manier Lega-leider Matteo Salvini hebben willen steunen bij zijn pogingen een brede eurosceptische beweging op te zetten. Salvini heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen voortzetting van de sancties tegen Rusland, maar heeft steeds ontkend dat hij geld heeft gekregen uit Moskou. Salvini, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, was op het moment van het gesprek in Moskou in verband met commerciële contacten, maar was zelf niet in het hotel.

Rusland is er vaker van beschuldigd zich te mengen in Europese politieke debatten, met nepnieuws, suggestieve berichtgeving en ook met geld. Het Rassemblement National van Marine Le Pen heeft in 2014 van Russische banken een lening van elf miljoen euro gekregen. In mei van dit jaar moest in Oostenrijk de leider van de rechts-nationalistische partij FPÖ, Heinz-Christian Strache, aftreden nadat een video openbaar werd waarop hij spreekt over overheidscontracten in ruil voor Russische steun voor zijn campagne.

Lombardije

De ontmoeting in het hotel Metropol was al eerder in de publiciteit gekomen. In februari publiceerden de Italiaanse journalisten Giovanni Tizian en Stefano Vergine een boek over de Lega waarin ze ook, globaal, het gesprek beschrijven tussen de drie Italianen en drie Russen. BuzzFeed zegt van deze deelnemers alleen Gianluca Savoini te hebben geïdentificeerd. Dat is de voorzitter van de vriendschapsvereniging tussen de Noord-Italiaanse regio Lombardije, waar ook de Lega zijn wortels heeft, en Rusland. Savoini geldt als een vertrouweling van Salvini, was enige tijd zijn woordvoerder, en heeft vaak zijn bewondering uitgesproken voor de Russische president Poetin. Savoini had Salvini ook op eerdere reizen naar Rusland vergezeld.

Savoini zegt in het begin van het gesprek in gebroken Engels dat Europa een periode van grote veranderingen doormaakt. Salvini wil samen met partners als Le Pen en de Hongaarse premier Orbán Europa veranderen, zegt hij. Later zal een Russische gesprekspartner Salvini omschreven als „de Europese Trump, omdat hij nu de leider is geworden van heel ultra-rechts.”

Transcript

De journalisten Tizian en Vergine hebben ook een naam voor een van de Russen: Ilja Jakoenin, een Moskouse ondernemer die banden heeft met advocaat Vladimir Pligin. De identiteit van de andere twee Russen is onduidelijk, maar in het gesprek zeggen ze regelmatig dat over iets moet worden overlegd met mensen die boven hen staan.

Salvini had de avond tevoren volgens de twee journalisten op het kantoor van Pligin een ontmoeting gehad met de Russische vice-premier Dmitri Kozak. Een woordvoerder van Kozak heeft maandag tegenover BuzzFeed ontkend dat er zo’n ontmoeting is geweest.

Vergine vertelde woensdag desgevraagd telefonisch dat het transcript van BuzzFeed overeenkomt met zijn informatie, en zei zelf niet de bron te zijn van de geluidsopname. Hij opperde dat het plan mogelijk niet is uitgevoerd nadat duidelijk was geworden dat hierover in zijn boek zou worden gesproken. „Maar uitgevoerd of niet, belangrijk is dat dit in strijd zou zijn geweest met de Italiaanse wet”, die buitenlandse financiering van politieke partijen verbiedt.

Toen Tizians en Vergines boek uitkwam, deed een woordvoerder van Salvini de mogelijkheid van Russische financiering af als fantasie. De suggestie dat de Lega heeft onderhandeld over Russische geld, heeft ook na publicatie van het boek relatief weinig aandacht getrokken in de Italiaanse politiek en media.