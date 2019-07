Gemeente krijgt geen voorrang bij verkoop failliet Slotervaartziekenhuis

De gemeente Amsterdam hoeft geen voorrang te krijgen bij de overname van het failliete Slotervaartziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Met de uitspraak volgt de rechtbank een eerdere beslissing van de rechter-commissaris. Dit betekent dat de curatoren in mogen gaan op een aanbod van vastgoedbedrijf Zadelhoff, dat bereid is 45 miljoen euro uit te lenen voor het pand in Amsterdam-West. Met het aanbod van Zadelhoff kunnen alle schuldeisers van het ziekenhuis worden afbetaald.

Ook bepaalde de rechtbank woensdag dat er geen faillissementsonderzoek hoeft te komen naar de rol van de oud-ziekenhuiseigenaren. Zo’n onderzoek is bij een faillissement doorgaans gebruikelijk, maar hoeft in dit geval niet te worden ingesteld. Zadelhoff heeft namelijk toegezegd zelf een onderzoek naar het faillissement te starten. Tevens speelde mee dat gedurende een eventueel onderzoek de onderhoudskosten voor het pand verder zouden oplopen, en deze kosten mogelijk bij de schuldeisers terecht zouden komen.

Langlopend conflict

De zaak maakt deel uit van een langer lopend conflict tussen de gemeente en de curatoren. Sinds het ziekenhuis in oktober vorig jaar failliet werd verklaard, probeert de gemeente Amsterdam het waardevolle pand in handen te krijgen. Om die reden startte de gemeente in maart een procedure om het recht van erfpacht in handen te krijgen. Dat verzoek werd door de rechter-commissaris afgewezen.

Vorige maand verwierpen de curatoren nog een bod van de gemeente omdat dit te laag zou zijn. Wel staan de curatoren alsnog open voor een tweede bod van de gemeente Amsterdam.

Zadelhoff bood oud-eigenaren en grootaandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer ondertussen een lening aan van 45 miljoen om de openstaande vorderingen mee te voldoen. De gemeente is tegen die constructie omdat daarmee de oud-eigenaren, ondanks hun mogelijke rol in het faillissement, alsnog eigenaar blijven van het pand. Volgens Zadelhoff is daarvan geen sprake omdat Winter en De Boer hun aandelen aan het vastgoedbedrijf zullen moeten overdragen. Behalve het MC Slotervaart gingen ook de IJsselmeerziekenhuizen, in handen van de zelfde eigenaren, vorig jaar failliet.