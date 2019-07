Groep rond Ridouan T. nu verdacht van vijf moorden

De aanklacht tegen Ridouan T. en een groep van vijftien medeverdachten is verder uitgebreid. T. wordt gezien als de leider van een criminele organisatie die vijf liquidaties heeft gepleegd, drie pogingen tot moord en drie voorbereidingen voor een liquidatie. Bij de zitting van deze woensdag bleek dat het Openbaar Ministerie nog onderzoek doet naar een poging tot moord waarover later dit jaar meer details bekend zullen worden gemaakt.

De voltooide liquidaties hebben betrekking op twee conflicten die hebben gespeeld in de Utrechtse onderwereld en draaien om de handel in wiet en cocaïne. Het gaat om een conflict tussen Ridouan T. en Ebrahim B., een man die ook wel ‘de slager’ wordt genoemd. Hij heeft in 2015 belastende verklaringen over T. afgelegd in een strafzaak waarin een aantal criminele partners van T. werden verdacht en inmiddels zijn veroordeeld.

Drie voltooide moorden hebben direct of indirect hiermee te maken. Het gaat om de moorden op de spyshophouder Ronald Bakker (2015), de Montenegrijn Ranko Scekic (2016) en misdaadblogger Martin Kok.

Twee andere moorden en een aantal pogingen daartoe hebben te maken met een conflict dat Ridouan T. heeft met een Marokkaanse Nederlander uit Amersfoort: Mustapha F. De moord op Samir Erraghib (2016) en de moord op Hakim Changachi (2017) lijken daarmee samen te hangen. Changachi is aangezien voor een ander: Khalid H. Uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. kan worden afgeleid dat deze Khalid informatie zou hebben gedeeld over Ridouan T. met zijn rivaal Mustapha F.

Zestien verdachten

De strafzaak tegen de voortvluchtige Ridouan T. en zijn medeverdachten is van een ongekende omvang. Er worden nu zestien mannen verdacht van betrokkenheid bij elf strafbare feiten. De kroongetuige legde ruim 40 verklaringen af waarvan de uitwerking inmiddels zo’n 1.500 pagina’s beslaat. Daarnaast zijn er miljoenen ontsleutelde PGP-berichten gevonden die van groot belang zijn als belastend en/of ontlastend bewijsmateriaal.

De komende dagen beoordeelt de rechtbank de voortgang van het onderzoek dat de codenaam 26Marengo heeft meegekregen. De rechtbank is van plan kroongetuige Nabil B. deze week voor de eerste keer in het openbaar te horen. De verhoren van Nabil B. zullen vele weken gaan duren. Een van de vragen is of al die verhoren allemaal tijdens een openbare zitting zullen plaatsvinden. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat dit jaar zal gebeuren.