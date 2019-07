‘Gemeente misbruikt macht om Slotervaart te kopen’

De gemeente Amsterdam moet stoppen trucs te verzinnen om het pand van het failliete Slotervaart-ziekenhuis via een voorkeurspositie te verwerven. Dat zegt curator Marc van Zanten in een reactie op een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Die wees woensdag opnieuw een verzoek van de gemeente af om haar controle geven over de overname van het gebouw en om een onderzoek af te dwingen naar de eigenaren van het ziekenhuis. De gemeente Amsterdam kan ook hier weer tegen in bezwaar gaan, maar dat is volgens Van Zanten zinloos. De curator vindt dat de gemeente zich schuldig maakt aan „machtsmisbruik” omdat ze via erfpachtrecht en andere „publiekrechtelijke instrumenten” probeert de hand te leggen op het gebouw met 46.000 vierkante meter oppervlakte.

De curatoren willen in zee met vastgoedbedrijf Zadelhoff, dat bereid is de 55 tot 58 miljoen euro aan schulden volledig te betalen, in ruil voor voor het pand in Amsterdam-West. „Het komt zelden voor dat bij een faillissement alle schuldeisers terugbetaald worden. Mooier dan dit kun je het niet krijgen”, aldus Van Zanten.

De totale schuld valt 10 miljoen euro hoger uit dan eerdere schattingen van 45 miljoen, omdat zich nog altijd schuldeisers melden. Daarnaast kost het geld om het ziekenhuis open te houden voor enkele huurders.

De gemeente Amsterdam deed eerder een bod op het pand. Hoe hoog dat precies was, is niet bekend, maar het is volgens de curatoren minstens tien miljoen euro lager dan wat Zadelhoff wil betalen.

Het Slotervaartpand is in trek: er meldden zich zestien gegadigden bij de curatoren. „Als de gemeente Amsterdam per se om tafel wil voor een nieuw bod, dan moeten anderen ook een kans krijgen.” Geen van de geïnteresseerden is bereid om, zoals Zadelhoff, alle schuldeisers te betalen. Bovendien wil Zadelhoff aan alle eisen die gemeente stelt, voldoen.

De curator suggereert dat de gemeente voor zichzelf de optie open houdt om het pand te slopen en er woningen voor in de plaats te bouwen. Dat druist in tegen de eis dat op de plek van het ziekenhuis, dat vorig jaar failliet ging, ‘laagdrempelige zorg’ moet komen. Donderdag houdt de gemeente een spoeddebat over Slotervaart.

Het pand, eigendom van aandeelhouders Loek Winter en Willem de Boer, zou via een deal met Zadelhoff weer bij Winter en De Boer belanden. Projectontwikkelaars van Zadelhoff lopen al rond door het vrijwel verlaten ziekenhuis om renovatieplannen te maken.

Een handvol personeelsleden – ooit werkten hier meer dan 1.100 mensen – houdt de boel draaiende voor de huurders. Op een verdieping zit nog een bloedlaboratorium van het nabijgeleden Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Huur wordt niet betaald, vanwege uitstaande vordering. In de kelder liggen nog kilometers patiëntendossiers die minstens 15 jaar beschikbaar moeten blijven. Er is een zorginstelling gevonden die dat beheer overneemt. Het ziekenhuis is vorige week leeggehaald, na een veiling die in totaal 2,2 miljoen euro opbracht. Daarnaast verwachten de curatoren enkele miljoenen euro’s te innen van uitstaande rekeningen aan zorgverzekeraars.