Franse wapens aangetroffen in rebellenkamp Libië

Geavanceerde westerse anti-tankraketten in een voormalig rebellenkamp leiden tot vragen over de militaire inmenging van Frankrijk in Libië. Libische regeringstroepen troffen de wapens aan op een basis die eerder in handen was van Libische Nationale Leger (LNA), dat onder leiding staat van de opstandige generaal Khalida Haftar.

Het Franse ministerie van Defensie bevestigt volgens persbureau AFP dat het gaat om vier Franse Javelin-antitankraketten. „Deze wapens waren bedoeld voor de zelfbescherming van een Franse eenheid die gedetacheerd was voor een contraterreuroperatie.”

Daarmee erkent Parijs voor het eerst sinds een dodelijk Frans helikopterongeluk in 2016 dat inderdaad Franse speciale eenheden werkzaam zijn in Libië. Het is niet duidelijk om hoeveel troepen het gaat.

Javelins worden geproduceerd in de VS en kosten 170.000 dollar per stuk. De wapens worden alleen verkocht aan Amerikaanse bondgenoten. The New York Times onthulde dinsdag dat troepen van de door de VN erkende regering in Tripoli de wapens vorige maand hadden aangetroffen op een rebellenbasis in Gharyan, een stad ten zuiden van de hoofdstad.

Wapenembargo

Frankrijk ontkent de wapens te hebben geleverd aan generaal Haftar, wat in strijd zou zijn met de verkoopovereenkomst met de VS en een wapenembargo van de Verenigde Naties. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deed onderzoek naar de herkomst van de raketten, en concludeerde dat ze afkomstig waren uit een levering aan Frankrijk van 260 stuks in 2010.

De raketten zouden volgens Franse Defensie „tijdelijk opgeslagen zijn in een depot voor vernietiging” en inmiddels „beschadigd en buiten gebruik” zijn. Frankrijk heeft geen verklaring gegeven hoe de Javelins in de handen van Haftars troepen zijn gekomen.

Generaal Haftar begon in april met een offensief om Tripoli in te nemen. Daarbij zijn volgens de VN meer dan duizend doden gevallen, onder wie meer dan honderd burgers. Frankrijk ziet in Haftar een belangrijke bondgenoot tegen fundamentalistische rebellen in het olierijke Noord-Afrikaanse land.