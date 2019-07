Eerste grote crisis voor linkse Mexicaanse president

Het even plotse als bozige vertrek van zijn minister van Financiën heeft de economische zorgen van Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador verder vergroot.

Terwijl al maanden de dreiging van een recessie boven de tweede economie van Latijns-Amerika hangt, nam minister Carlos Urzúa dinsdag ontslag met felle kritiek op de huidige links-nationalistische koers. De aftocht van de bewindsman, door beleggers gezien als een gematigde kracht binnen de zeven maanden geleden aangetreden regering, joeg de Mexicaanse peso en beurs meteen in de min.

In zijn via Twitter ingediende ontslagbrief sneerde Urzúa dat economisch beleid „vrij moet zijn van extremisme, of dat nu links of rechts is”, maar dat „dit geloof niet weerspiegeld wordt” door de regering. Die zou besluiten nemen „zonder voldoende onderbouwing”.

Urzúa zou het oneens zijn geweest met een reeks beslissingen, van het staken van de aanleg van een al half voltooid nieuw privaat-publiek vliegveld in Mexico-Stad tot de steun aan de noodlijdende staatsoliemaatschappij Pemex en miljardeninvesteringen in een nieuwe raffinaderij.

AMLO, zoals de president in de volksmond heet, stelde in een videoboodschap dat Urzúa blijkbaar moeite had om decennia aan neoliberaal beleid terug te draaien. „We blijven vastbesloten om het economische beleid te veranderen dat ons de afgelopen 36 jaar werd opgelegd. We kunnen geen oude wijn in nieuwe zakken stoppen.”

Lagere kredietbeoordeling

Tegelijkertijd leek AMLO een geste te willen maken richting verontruste investeerders door snel staatssecretaris Arturo Herrera (Financiën) tot nieuwe minister te promoveren. Hij geldt als een protegé van Urzúa, die hij dinsdag „mijn mentor, mijn leraar, mijn leider” noemde.

Herrera, die economie ging studeren nadat zijn land in de jaren 80 door een diepe schuldencrisis ging, beloofde Urzúa’s voorzichtige begrotingsbeleid voort te zetten. De regering streeft naar een primair begrotingsoverschot van 1 procent. AMLO wil dit doel halen door fors te snijden in lopende uitgaven (zoals ambtenarensalarissen) en tegelijkertijd in grote infrastructurele projecten te investeren, zoals een toeristische treinverbinding door Zuid-Mexico.

Net als zijn vertrokken voorganger zal Herrera voor grote uitdagingen gesteld worden. Ondanks de betrachte fiscale discipline gaven kredietbeoordelaars Mexico de afgelopen maanden een lagere ‘rating’ uit bezorgdheid over de investeringen in het notoir corrupte en inefficiënte Pemex. Ook de vertragende groei, AMLO’s protectionistische koers en de dreigende handelsruzies met de VS zijn aanleiding voor zorg. Het eerst kwartaal van 2019 kromp de economie al met 0,2 procent, vooral in de dienstensector en de industrie.

Maar bovenal zullen beleggers zich na Urzúa’s vertrek de vraag stellen hoeveel macht de minister van Financiën nog heeft binnen de huidige regering.