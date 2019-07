Maandag bij toeval geweldige radio gekeken op de computer. EO’s Margje Fikse nam het in Dit is de dag op tegen Boet Kreiken, directeur marketing & brand van KLM. Kreiken was in alles een man uit een ander tijdperk, als ik iemand moet noemen: Willem Duys. Hij zat achter een leeg glas en een berg papier in een hok van Studio Desmet in Amsterdam. Aanleiding was een opmerkelijke duurzaamheidscampagne van KLM.

Je hoefde natuurlijk niet altijd het vliegtuig te nemen.

De trein kon ook.

Voor de korte afstanden dan.

Aan Kreiken de eer om het een en ander uit de doeken te doen. Wat het als schouwspel zo goed, of misschien zelfs wel ontroerend maakte, was het onverwoestbare zelfvertrouwen van Kreiken. Hij had het wiel niet uitgevonden, maar dan toch wel bijna. Ze hebben bij KLM, het kan toch haast niet anders, heus wel voorlichters die beter kunnen praten dan Kreiken, maar die moet gedacht hebben dat hij de blijde boodschap van duurzaamheid ook zelf wel kon communiceren.

„Iedereen wil ergens heen, right?”, trapte Kreiken af nadat ze eerst een Engelstalig reclamespotje van KLM hadden laten horen. „Iedereen is pro-mobiliteit, maar wij zijn ons ook bewust van de effecten. Dus de trein, why not?”

Margje Fikse begon over de prijs van vliegtickets. Waarom de trein nemen als het vliegtuig goedkoper is?

Kreiken antwoordde niet, maar somde gebieden op – Noord-Europa, Engeland, Schotland, Duitsland, gedeelten van Nederland – waar een gedragsverandering merkbaar was. „Steeds vaker vragen klanten: KLM vertel je goede verhaal nog eens, ik wil graag automatisch CO 2 compenseren.”

Margje Fikse herhaalde de vraag. „Zou je de prijs van de vliegtickets niet gewoon moeten aanpassen? Die zijn gewoon spotgoedkoop voor de korte afstanden.”

Kreiken draaide het om: hij had een mevrouw horen zeggen dat ze de trein juist zo duur vond. Margje Fikse schoot de bal weer terug. „U biedt die tickets zo goedkoop aan, zou je dat dan niet moeten veranderen?”

Kreiken hoopte dat de mensen zelf hun vliegreis via KLM gaan compenseren. „Mensen geven ons geld en dat geven wij dan aan het meest geavanceerde instituut ter wereld om CO 2 te compenseren, en dan wordt het gecompenseerd bij een project in Panama.” Hij complimenteerde Nederland, Singapore, Canada en ‘mensen van over de hele wereld’ die uit zichzelf graag CO 2 compenseren.

Margje Fikse , totaal niet onder de indruk, vroeg hoeveel mensen dat dan eigenlijk waren. Antwoord: „1 procent plus.”

Fikse: „Dat is toch niks?” Kreiken: „Compenseer bij ons, right? Het mooie is dat het dan verdubbelt.” Fikse: „Waarom gooit u de prijs niet omhoog?”

Aan het eind zette Kreiken met twee handen zijn koptelefoon af, aan de handeling was te zien dat hij het een goed interview had gevonden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 juli 2019