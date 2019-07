Britse diplomaten voelen zich vogelvrij na vertrek van ambassadeur in VS

De actie werd geïnitieerd door een pro-Brexit journalist. De Amerikaanse president Donald Trump, die meerdere malen zijn afkeer van technocraten heeft laten blijken, fungeerde als stormram. De man die waarschijnlijk over twee weken de Britse premier is, Boris Johnson, diende als uitsmijter die de voordeur wagenwijd liet openstaan. Zo bezetten de populisten de Britse ambassade in Washington en werkten ze de hoofdbewoner de deur uit.

Dat is de teneur van de reacties van Britse oud-diplomaten en politici op het bericht dat Kim Darroch zijn functie neerlegt als hun man in DC. Darroch vertrekt omdat vertrouwelijke diplomatieke telegrammen, zogenoemde diptels, waarin hij het beleid en de leiderschapsstijl van Trump onverbloemd analyseerde, terechtkwamen in The Mail on Sunday, een primeur van Isabel Oakeshott, een journalist die bevriend is met Brexiteer van het eerste uur Nigel Farage en diens geldschieter Arron Banks.

Trump reageerde deze week woest op de berichten en kondigde aan geen zaken meer te doen met Darroch, een dieptepunt in de Brits-Amerikaanse verhoudingen. „Deze situatie zorgt ervoor dat ik onmogelijk mijn taken kan uitvoeren”, schreef Darroch in een verklaring.

Tv-optreden Johnson was druppel

Britse media melden dat het optreden van Boris Johnson in een televisiedebat dinsdagavond de druppel was. Johnson weigerde zich achter Darroch te scharen en liet in het midden of de ambassadeur zijn termijn mocht afmaken.

Simon McDonald, de hoogste ambtenaar van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, steunde Darroch in een reactie, die net als de ontslagbrief van Darroch onmiddellijk openbaar werd gemaakt. „Jij was het doelwit van malicieus lekken. Jij deed gewoon je werk”, schreef hij. „Ik bewonder dat jij meer aan anderen denkt dan aan jezelf. Dat is een de kern van de waarden van Britse overheidsdienaars.” Die laatste opmerking is een sneer naar Johnson.

Britse diplomaten voelen zich verraden, vogelvrij verklaard.

Politieke ‘sabotage’

Peter Ricketts, een voormalige Britse topdiplomaat, zei op Twitter dat Darroch politiek gesaboteerd is. „Wat zegt dit over de staat van ons land?”

Staatssecretaris Alan Duncan van Buitenlandse Zaken oordeelde dat Darroch „voor de bus is gegooid”. Volgens Duncan is de weigering van Johnson om de kant van Darroch boven Trump te kiezen verachtelijk.

Britse media memoreren dat Darroch de tweede ambassadeur is die na een lek vertrekt sinds het Brexit-referendum. Ivan Rogers kon niet verder als permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie in december 2016, nadat een analyse van hem in de pers verscheen waarin hij voorspelde dat het proces van uittreden mogelijk een decennium kon duren. Dat was een kijk op de Brexit waar premier Theresa May het mee oneens was, wat een verstoorde werkrelatie opleverde.

Eind deze maand wordt bekend of favoriet Boris Johnson inderdaad de nieuwe partijleider bij de Tories wordt. Het is vervolgens aan hem als premier om een nieuwe ambassadeur in Washington te benoemen.