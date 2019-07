Britse ambassadeur VS stapt op na gelekte ambtsberichten over Trump

De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten Kim Darroch legt zijn functie neer. De beslissing volgt na een dagenlange diplomatieke rel tussen Londen en Washington, nadat ambtsberichten naar buiten waren gekomen waarin de diplomaat zich zeer kritisch uitliet over president Donald Trump.

Lees ook: Trump gooit de deur dicht voor die ‘maffe’ Britse ambassadeur

Het vertrek wordt woensdag bevestigd door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. „De huidige situatie maakt het onmogelijk voor mij om mijn taken uit te voeren zoals ik wil”, zegt Darroch in een reactie.

De ambtsberichten werden zondag naar buiten gebracht door de Britse krant The Mail on Sunday. Darroch (65) noemde de president onder meer „onbekwaam” en zijn Witte Huis „disfunctioneel”. Hoewel premier Theresa May haar hoogste diplomaat in de VS bleef steunen en Darroch eigenlijk tot het einde van dit jaar zou moeten aanblijven, stapt hij nu alsnog op.

‘Waardigheid en klasse’

De baas van de Britse diplomatieke dienst Simon McDonald zegt dat Darroch het slachtoffer is geworden van een „kwaadwillig lek”, Darroch zou „simpelweg zijn werk” gedaan hebben. „De afgelopen dagen heb jij je gedragen zoals je altijd deed tijdens je loopbaan: met waardigheid, professionaliteit en klasse.”

Trump haalde in meerdere tweets hard uit naar de „maffe” ambassadeur. „Wij doen geen zaken meer met hem”, schreef de president. Het Witte Huis besloot een uitnodiging voor een diner met de emir van Qatar te schrappen vanwege de kwestie.