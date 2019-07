Boosheid binnen SGP over misstanden bij partijstichting

Zijn „vrienden”, zo noemde premier Rutte SGP’ers vorig jaar tijdens een toespraak bij hun honderdjarig bestaan. De premier roemde de „prettige omgang” bij de SGP, die hij „rustig” en „mild” noemde. Een betrouwbare partij met weinig intern gedoe, precies het imago dat de mannenbroeders de laatste jaren in Den Haag kregen.

Een interne partijkwestie roept naar buiten toe nu een veel minder fraai beeld op, tot ongenoegen van SGP’ers. De Telegraaf onthulde vrijdag dat een werknemer van de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), die binnen de SGP de internationale activiteiten coördineert, een klacht heeft ingediend over een „onveilige werksfeer” bij de VOE. Hij plaatst ook vraagtekens bij de besteding van de overheidssubsidie en stelt dat zijn contract afgelopen mei na een half jaar wegens interne kritiek plotseling werd gehalveerd.

De klacht van de werknemer staat niet op zichzelf, blijkt uit verklaringen van oud-werknemers en een rondgang langs SGP’ers, die vanwege de gevoeligheid alleen anoniem willen praten. De stichting wordt omschreven als „een club waar niemand controle op heeft”, die geen kritiek duldt en niet bereid is om samen te werken met andere geledingen binnen de partij, zoals de Tweede Kamerfractie, het Wetenschappelijk Instituut en jongerenclub SGPJ.

‘Slapeloze nachten’

Het is niet voor het eerst dat de partij met affaires te maken krijgt. Eerder was er de weigering van europarlementariër Bas Belder in 2017 om honderdduizenden euro’s aan vergoedingen te verantwoorden en de commotie vorig jaar rond kersverse partijvoorzitter Peter Zevenbergen, die als oud-wethouder al twaalf jaar wachtgeld bleek te ontvangen en dat vervolgens na alle publiciteit aan goede doelen schonk.

De kwestie met de VOE-stichting maakt veel los bij SGP’ers, die er „slapeloze nachten” van hebben en de media zoeken. Dat is bijzonder voor een partij waar trouw aan het gezag het hoogste goed is.

De werknemer die nu klaagde, schreef aan vertrouwenspersoon en tevens partijbestuurslid Rien Hoek een brief, die in het bezit is van NRC. Hij schrijft dat met name VOE-voorzitter Engelbert van Voorden (79), oud-burgemeester van Rijssen, bij vergaderingen „verbaal-agressief gedrag” vertoont. Oud-werknemers in soortgelijke coördinerende functies bevestigen dit beeld in een nog vertrouwelijke rapport van Hoek, dat hij als vertrouwenspersoon in opdracht van de partij opstelde.

Een van hen, een oud-adviseur, vertelde Hoek dat hij stopte bij VOE omdat hij zich „niet serieus genomen en geïntimideerd voelde”. Een ander zei de vertrouwenspersoon dat „je voortdurend op je tenen moest lopen” en dat hij na vergaderingen „volkomen uitgeput” was. Kritische vragen werden standaard opgevat als „persoonlijke aanvallen”, aldus weer een andere oud-medewerker tegen NRC.

Van Voorden zelf zegt in het rapport dat hij „strak en directief” leiding geeft aan de vergaderingen, maar dat hij zich verder niet in de verwijten herkent.

Twijfels aan vele reisjes

Over de vele reisjes die de VOE bestuursleden naar Oost-Europa en het Midden-Oosten maken, bestaan binnen de SGP grote twijfels. Die reizen zijn mogelijk dankzij overheidssubsidies bedoeld „voor samenwerkingsverbanden met zusterpartijen” en om „democratische processen te versterken”, staat op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De VOE kreeg in 2017 zo’n 170.000 euro subsidie voor zulke activiteiten, blijkt uit het laatste financieel jaarverslag over 2018.

Het nut van sommige reizen wordt door SGP’ers niet betwist, bijvoorbeeld als er trainingen op het programma staan voor lokale politici in landen als Albanië of Moldavië. Maar over de fact finding missions naar bijvoorbeeld Jordanië is intern verbazing. Dit zijn reisjes naar landen waar in de toekomst mogelijk projecten zoals trainingen gegeven kunnen worden. De klagende werknemer schrijft dat er eerder dit jaar ruim 16.000 ging naar een eendaagse conferentie in Jordanië met europarlementariër Bas Belder. „Via een foto op social media van Belder vernam ik vervolgens dat bestuursleden Van Voorden en Jongsma [de secretaris] hierbij persoonlijk aanwezig waren.”

Op die reizen hebben de bestuursleden „niet altijd een rol of een concrete taak”, zegt een betrokkene. Binnen de partij is het een publiek geheim dat Van Voorden geen Engels spreekt. De opbrengst van de reizen blijft intern ook onduidelijk, schrijft de klager. „De reizen brachten vaak maar één conclusie, dat er nóg een fact-finding-missie moest plaatsvinden.” Een andere prominente SGP’er vindt dat kwalijk. „De morele standaard hoort bij een partij als de SGP veel hoger te liggen. Het gaat wel om belastinggeld.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VOE ieder jaar in een rapportage verantwoording moet afleggen. Er zijn over de SGP-reisjes niet eerder misstanden gemeld, maar toch wil het ministerie in gesprek met het VOE-bestuur en roept het mensen op eventuele misstanden alsnog te melden.

‘Vijandbeeld’ naar anderen

Veel onvrede binnen de SGP richt zich ook op de gebrekkige samenwerking met de VOE, waar volgens andere geledingen „een vijandbeeld” bestaat tegenover de rest van de partij. „De stichting onderneemt allerlei internationale activiteiten zonder dat het Wetenschappelijk Instituut ervan weet”, zegt een partijprominent. Een andere SGP’er zegt: „Zij bepalen waar reizen naartoe gaan en daar moet je je maar naar schikken.” Ook vanuit jongerenorganisatie SGPJ is te horen dat er geen samenwerking mogelijk is.

Vertrouwenspersoon Hoek constateert in zijn rapport dat de klacht van de VOE-werknemer „gedeeltelijk gegrond” is, mede omdat meerdere van zijn voorgangers de „intimiderende bejegening” herkennen. Hoek verwijt het VOE-bestuur dat de klager geen goede begeleiding heeft gehad en plaatst vraagtekens bij het functioneringsgesprek dat resulteerde in halvering van zijn arbeidscontract.

SGP’ers met kennis van de zaak zijn boos over de eerste reactie van het partijbestuur in een persbericht vrijdag, waarin stond dat naast de klacht „ook een geschil over de omvang van het arbeidscontract speelt”. De interne critici zijn ervan overtuigd dat het contract juist enkel vanwege de kritiek van de werknemer is gehalveerd. Ze zijn daarom bang dat de kwestie niet goed wordt oplost. „Mijn zorg is dat het partijbestuur meer doet om de imagoschade te beperken dan om het probleem echt aan te pakken”, zegt een betrokkene.

De SGPJ gaf vrijdag bij hoge uitzondering een aparte verklaring uit waarin het partijbestuur tot actie wordt gemaand. Jongerenvoorzitter Arie Rijneveld zegt dat de SGPJ „een signaal wilde afgeven dat de problemen breder leven” en zegt de misstanden bij de VOE al vaker te hebben aangekaart.

Partij zwijgt

Stichting VOE reageerde niet op vragen van NRC, maar noemde het rapport van Hoek eerder „onzorgvuldig en niet deugdelijk onderbouwd”. Hoek voelt zich vanwege de vertrouwelijkheid van het rapport „niet vrij inhoudelijk te reageren”. Het partijbestuur geeft VOE voorlopig de tijd om intern tot een oplossing te komen en verwacht dat de behandeling van de klacht in september is afgerond. Partijleider Kees van der Staaij verwijst naar het partijbestuur, maar voorzitter Zevenbergen vindt het „niet verstandig” om er op dit moment meer over te zeggen.

Binnen de SGP bestaat de vrees dat de klagende werknemer er langzaam uit wordt gewerkt en het VOE-bestuur kan blijven zitten. Sommige critici hopen dat het partijbestuur ingrijpt en de VOE-top, betrokken bij de stichting sinds 2001, aan de kant zet. „Onthoudt u van allen schijn des kwaads, staat in de Bijbel. Dat is meer dan enkel formeel de regels volgen”, zegt een SGP’er.

Ook de klager zelf neemt alleen genoegen met een wisseling van de wacht, schrijft hij in het slot van zijn brief. Anders vertrekt hij. „Alleen waar mensen echt naar elkaar omzien en elkaar liefdevol behandelen, kan onze SGP tot zegen zijn voor mens en maatschappij binnen én buiten onze landsgrenzen. En dat, is mijn vurige gebed, tot meerdere eer en glorie van onze God.”