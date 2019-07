Bijna 600 arrestaties bij wereldwijde actie tegen handel beschermde soorten

Bij een wereldwijde actie tegen illegale handel in dieren, planten en producten zijn bijna zeshonderd personen opgepakt. Het gaat om stropers, tussenhandelaren, smokkelaars of andere betrokkenen. Ook werden in 109 verschillende landen onder meer 500 kilogram ivoor, 4.300 beschermde vogels en 10.000 schildpadden in beslag genomen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag.

In Nederland werden onder andere een opgezette steur en buizerd, 118 pythonleren schoenen en een levende Moorse landschildpad aangetroffen. Ook werd een zending van drie kilo olifantoren die onderweg was van Nigeria naar Canada onderschept.

De zogeheten Operation Thunderball vond plaats in de maand juni. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties in Nederland verricht zijn.

„Omdat de handel in wilde dieren en planten of producten daarvan vaak grensoverschrijdend plaatsvindt is wereldwijde samenwerking van groot belang om de vernietiging van de biodiversiteit tegen te gaan”, schrijft de NVWA. Samen met 182 andere ondertekenaars van het CITES-verdrag (ter bescherming van bedreigde planten en dieren) probeert Nederland op te treden tegen de illegale handel.