Arbitragehof brengt duidelijkheid in Belgische competitiesoap

Bijna twee weken voor de start van de competitie weten diverse Belgische voetbalclubs eindelijk op welk niveau zij dit seizoen zullen uitkomen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) deed woensdag tussentijds uitspraak in het hoger beroep rond de matchfixingzaak van KV Mechelen: de club wordt niet teruggezet naar het tweede niveau 1B.

Daarmee neemt het BAS afstand van de uitspraak van de KBVB. De Belgische voetbalbond besliste begin juni dat Mechelen, kampioen van 1B en bekerwinnaar, niet mocht promoveren. Ook werd de club uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. Mechelen en vier van haar bestuurders worden beschuldigd van competitievervalsing in het seizoen 2017-2018; de wedstrijd tegen Waasland-Beveren zou zijn verkocht. Dat kwam in oktober vorig jaar aan het licht na een groot justitieel onderzoek: ‘Operatie Propere Handen’.

Die uitspraak leidde tot een gevecht om de opengevallen plek in 1A, het hoogste niveau. Degradant Sporting Lokeren en Beerschot, nummer twee in 1B, meenden daar beiden recht op te hebben. Daarnaast hoopte Tubeke degradatie uit 1B te ontlopen door te stellen dat Mechelen zelfs naar de amateurs moest worden teruggezet.

Lees ook: Het gevecht om de plek van KV Mechelen

22 advocaten

Deze drie clubs gingen, naast KV Mechelen, ook in beroep tegen de uitspraak van de KBVB. Vorige week maandag en dinsdag luisterden drie arbiters van het BAS, meer dan elf uur lang, naar pleidooien van 22 advocaten. Ook veroordeelde clubbestuurders en spelersmakelaars moesten zich verantwoorden. Het aantal belanghebbenden in de zaak was zo groot dat het arbitragehof moest uitwijken naar een grotere locatie, met ruimte voor zo’n vijftig personen.

Het pleidooi van KV Mechelen nam met anderhalf uur de meeste tijd in beslag, al hadden de twee clubadvocaten het nauwelijks over de bewuste wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Wel werd het bondsreglement tot achter de komma uitgelegd, om het BAS ervan te overtuigen dat degradatie geen mogelijke sanctie was.

De Mechelse advocaten vroegen zich onder meer af hoe het kon dat Mechelen wel verantwoordelijk was voor de daden van haar bestuurders en Waasland-Beveren niet? „Er wordt met twee maten gemeten”, luidde de conclusie van de advocaten.

Tussentijdse beslissing

Ook Waasland-Beveren moest zich vorige week verantwoorden voor het BAS, ook al was de club door de KBVB vrijgesproken. Maar tegen die vrijspraak ging Lokeren in beroep. Die club meende dat het bij matchfixing onmogelijk is dat slechts één club wordt bestraft.

Naast KV Mechelen kan ook Waasland-Beveren opgelucht ademhalen: ook die club mag in 1A blijven. Onduidelijk is of deze uitspraak betekent dat beide clubs worden vrijgesproken van competitievervalsing. De tussentijdse beslissing is genomen „om duidelijkheid te scheppen voor de start van de competitie” meldt KV Mechelen op zijn website.

Het is nog niet bekend of Mechelen Europees voetbal mag gaan spelen. Als de club wordt uitgesloten van deelname aan de Europa League, heeft dat gevolgen voor de loting van de tweede kwalificatieronde. Die begint op 25 juli, een dag voor de start van de Belgische competitie.