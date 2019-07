VS vragen ‘aantal landen’ om militaire hulp bij vaarroutes Iran

De Verenigde Staten zijn met „een aantal landen” in gesprek over de bewaking van strategisch belangrijke wateren bij Iran en Jemen. Dat heeft de Amerikaanse commandant der strijdkrachten generaal Joseph Dunford dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters. In „de komende twee weken” moet duidelijk worden hoe die inzet eruit zal zien, aldus Dunford. Een van de landen die om hulp is gevraagd is Nederland, zo bleek eerder.

Volgens Dunford hoopt de Amerikaanse krijgsmacht een coalitie te vormen die ervoor kan zorgen dat de vaarroutes toegankelijk blijven. Het gaat om de Straat van Hormuz, waar medio juni twee olietankers werden aangevallen met explosieven en Iran een Amerikaanse drone uit de lucht schoot, en de zeestraat Bab el Mandeb, die de Rode Zee verbindt met de Golf van Aden.

Scheepvaart

De Straat van Hormuz is een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie wordt door de route getransporteerd. Iran heeft in het verleden vaker gedreigd de route af te sluiten. Nu de spanningen tussen de VS en Iran zijn opgelopen, moet de coalitie een eventuele afsluiting voorkomen.

De coalitie zou aangestuurd worden vanaf Amerikaanse commandoschepen, meldt Reuters. De VS zouden ook de leiding nemen in het verzamelen van inlichtingen uit het gebied. Andere landen kunnen bijstand verlenen in de vorm van patrouilles en begeleiding van koopvaardijschepen. Welke landen om bijstand is gevraagd, heeft viersterrengeneraal Joseph Dunford niet gespecificeerd.

Nederland kreeg het verzoek om hulp in de Golf twee weken geleden tijdens een bijeenkomst van de NAVO in Brussel. Overwogen zou worden om een fregat te sturen.

Escalatie

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen op sinds de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde de Amerikaanse steun voor de nucleaire deal met het land in te trekken. Aanvankelijk hield Iran zich nog aan de deal, maar het land heeft zijn nucleaire activiteiten inmiddels toch uitgebreid.

Door de dubbele aanval op de olietankers in de straat van Hormuz, vorige maand, is de situatie verder geëscaleerd. De VS betichten Iran ervan daarvoor verantwoordelijk te zijn, Teheran ontkent dat. Het aantal sancties op het land word intussen gestaag opgevoerd. De Revolutionaire Garde van Iran heeft gedreigd de vaarroute af te sluiten. „Als wij de straat niet mogen gebruiken, dan niemand”, zo zei een commandant.