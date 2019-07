Aantal doden door meningokokken gedaald

Het aantal Nederlanders dat is overleden als gevolg van een meningokokkeninfectie was in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vijf mensen kwamen door de bacterie om het leven. In de eerste helft van 2018 waren dat er nog vijftien, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarover AD woensdag als eerste berichtte.

De cijfers pakken lager uit dan was verwacht, en dat is „goed nieuws”, zegt het instituut. Voor een verklaring voor de daling is het volgens het RIVM nog te vroeg. Wel is gebleken dat de vaccinatie van tieners, waar vorig jaar mee werd begonnen, effectief is geweest. Er werd tot de inenting besloten om „de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W [te] stoppen”, schreef toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers in 2017. Een verband tussen de vaccinaties en de daling van het aantal doden, wilde het RIVM woensdag echter nog niet leggen.

Lees ook: Amber, Noa en Daniël waren kerngezond. Ze overleden door meningokokken

Infecties

Sinds 1 mei 2018 worden kinderen van 14 maanden oud gevaccineerd tegen meningokokken. Later dat jaar werden ook ruim 114.000 opgeroepen 14-jarigen ingeënt. Dit jaar wordt die groep uitgebreid met tieners van 14 tot 18, van wie zich er tot nu toe bijna 400.000 hebben gemeld. Geen enkele tiener die werd ingeënt is nog besmet geraakt. „Dus het vaccin werkt goed en beschermt tot nu toe 100 procent”, aldus Hans van Vliet, hoofd van het rijksvaccinatieprogramma, woensdag in AD.

De meningokokbacterie kan leiden tot een bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. De meeste mensen die besmet worden, worden niet ziek, maar als de meningokok in de bloedbaan of in het zenuwstelsel belandt kunnen de gevolgen ernstig zijn. Van de bacterie bestaan verschillende typen, tegen de typen A, C, W en Y wordt ingeënt. In heel 2018 kwamen 23 mensen door meningokokkenziekte om het leven.