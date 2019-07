Ze stapten in een Rode Fiat Coupé en keerden nooit meer terug. 44 jaar geleden verdwenen de vrienden Piet Hölskens en Hans Martens in de Brabantse nacht. Maar nu is een ontknoping in de zaak dichterbij dan ooit. Duikers van de politie zakten af naar de bodem van een meer waar een object in het zand zit dat lijkt op… een auto. Zijn de twee stratenmakers vermoord?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Ifang Bremer

Montage: Ruben Pest