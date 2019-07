Steeds meer koophuizen gaan in de verhuur

Het aantal woningen dat wordt onttrokken aan de koopmarkt en wordt verhuurd stijgt. In 2017 gingen bijna 100.000 koopwoningen in de verhuur, drie jaar eerder waren dat er nog ruim 62.000. Andersom nam het aantal huurwoningen dat in de verkoop werd gezet minder hard toe, van 61.000 in 2014 naar 73.000 woningen in 2017. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het CBS. Vooral bedrijven, institutionele beleggers of particulieren (met meerdere huizen) kochten woningen aan om ze vervolgens te verhuren, in de periode 2014-2017 zo’n 303.000. Het overgrote deel van de kopers was een particulier. In diezelfde drie jaar zetten woningcorporaties slechts 5.000 woningen in de huurmarkt. Door het grote woningtekort en de mogelijkheid om de huur jaarlijks te verhogen, zijn huurwoningen interessant voor onder meer buitenlandse beleggers. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 9 juli 2019