Werkstraf geëist wegens omkoping gedeputeerde Hooijmaijers

Waren de giften van 14.875 en 20.000 euro aan Ton Hooijmaijers bedoeld om de oud-politicus om te kopen? Of was het een vergoeding voor zijn advies? Daarover werd dinsdag getwist in de Haarlemse rechtbank.

Tijdens de zitting vertelt Jelle K. – een forse man in grijsblauw pak – dat hij tien jaar geleden „zachtjes aan het afbouwen” was naar zijn pensioen. „Maar dat is niet gelukt”, zei de 74-jarige Warmondse vastgoedondernemer. „Eén lunchafspraak, vijftien jaar geleden, heeft ervoor gezorgd dat ik nu in rechtbank zit.”

Hooijmaijers werd al in 2013 door de rechter veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. In eerste instantie werd bewezen geacht dat de oud-provinciebestuurder in zijn tijd als gedeputeerde ruim 1,8 miljoen euro van 62 bedrijven had ontvangen. Het gerechtshof in Amsterdam hield het op 276.000 euro. Hooijmaijers ging daarna nog in cassatie, maar de Hoge Raad bevestigde de veroordeling van het hof. In 2017 kwam er een eind aan de langdurende juridische weg en kreeg de oud-provinciebestuurder een gevangenisstraf van 2 jaar en 2 maanden opgelegd.

Geen monsterproces

Om geen „monsterproces” te starten, werd de kwestie van Hooijmaijers en de bedrijven die hem zouden hebben omgekocht, gesplitst. „Omkoping is geen standaard delict”, zegt de officier van justitie dinsdag. Een aantal bedrijven dat beschuldigd werd van omkoping, schikte al eerder met de rechtbank. De verdachte die dinsdag in het beklaagdenbankje zat, besloot het juridisch uit te vechten, omdat hij van mening is niks fout te hebben gedaan.

K. kwam in 2004 in contact met Hooijmaijers nadat hij te horen had gekregen dat K. aandelen van een van zijn bv’s wilde verkopen. Hooijmaijers wist wel een bedrijf dat interesse had. Dat Hooijmaijers politiek actief was, wist K. niet, zegt hij in de rechtbank. „In mijn beleving was hij ondernemer.”

In totaal zou Hooijmaijers 225.000 euro krijgen voor zijn rol in de overname van K’s bedrijf. Het bedrag werd gebaseerd op een provisie van 1,5 procent van de opbrengst. Een percentage voor „bemiddelaars”, dat volgens de verdachte „aan de lage kant is.” Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat daarvan in 2007 in ieder geval 14.875 en in 2008 nog eens 20.000 euro van is overgemaakt.

Schiphol

Een jaar na de ontmoeting tussen K. en Hooijmaijers wordt laatstgenoemde gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland. K. is dan al even bezig met de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder aan de rand van Amsterdam, dichtbij Schiphol. Over dat gebied vergadert de provincie samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. Betalingen aan Hooijmaijers zouden K. in een voorkeurspositie brengen bij de Luktemeerpolder, zo stelt de officier van justitie.

K. en zijn advocaat geloven daar niet in. „Hij had geen bemoeienis met die gronden”, zegt K. tijdens de zitting. Bovendien geloven zij dat de zaak al verjaard is. „Het heeft ook lang geduurd. Te lang”, stelt ook de officier. Toch is de zaak volgens hem nog niet verjaard en heeft K. zich schuldig gemaakt aan omkoping.

De verdachtmaking heeft hem erg geraakt, vertelt Jelle K. in het slotwoord. „Ik voel mij niet alleen beschadigd. Ik ben ook beschadigd.” sluit hij af met een steeds sterker wordende tril in zijn stem. Uitspraak in de zaak is op 23 juli