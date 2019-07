Voormalig NOS Journaal-hoofdredacteur Ed van Westerloo (81) overleden

Voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal Ed van Westerloo is zondag overleden. Dat heeft zijn familie aan de NOS gemeld. Hij is 81 jaar geworden.

Van Westerloo begon zijn carrière als journalist in 1958 bij het ANP. Via actualiteitenprogramma Brandpunt kwam hij in 1976 terecht bij het NOS Journaal, waar hij bij zijn aantreden hoofdredacteur werd. Hij bekleedde verschillende functies tot hij in 1994 bij de NOS vertrok als directeur televisie. In die functie interviewde hij in 1988 prins Willem-Alexander over diens voorbereiding op het koningschap.

Veel dank verschuldigd

In een reactie zegt huidig directeur Gerard Timmer van de NOS dat zijn omroep Ed van Westerloo veel dank is verschuldigd. „Hij is de man die het NOS Journaal journalistiek volwassen heeft gemaakt: van een doorgeefluik van feiten naar de duider van het nieuws zoals we die nu kennen. Zijn streven naar objectiviteit en naar begrijpelijkheid voor iedereen zit inmiddels in ons DNA gebakken.”

Ed van Westerloo was de broer van Fons, voormalig bestuurder van onder meer RTL Nederland, en de in 2012 overleden Gerard, die bekendstond om zijn verhalende reportages voor onder meer Vrij Nederland.