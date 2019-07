Voor misbruik veroordeelde huisarts in gevangenis overleden

Een huisarts uit Leiden die in januari tot 5,5 jaar cel werd veroordeeld vanwege het misbruiken van minderjarige meisjes, is vrijdag in zijn cel overleden. Dat meldt persbureau ANP dinsdagavond.

Volgens Leidsch Dagblad heeft de man, Maarten B., zelfmoord gepleegd in zijn cel. Het Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen aan ANP.

B. was 38 jaar toen hij in januari werd veroordeeld. In 2017 werd hij opgepakt omdat hij jarenlang zijn dochtertje en tien andere minderjarige meisjes had misbruikt. Ook maakte hij filmpjes van de jonge patiëntes. Hij maakte kinderporno en had die ook in zijn bezit. In de rechtszaak zou donderdag een zitting zijn wegens hoger beroep.

